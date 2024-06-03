https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950078726.html

Добровольцы ВСУ с начала СВО практически выбиты, заявили в Минобороны

Добровольцы ВСУ с начала СВО практически выбиты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.06.2024

Добровольцы ВСУ с начала СВО практически выбиты, заявили в Минобороны

Добровольцы, вошедшие в состав украинских войск в начале СВО, в ходе боевых действий практически выбиты, следует из видео, предоставленного Министерством... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:17

2024-06-03T05:17

2024-06-03T05:40

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Добровольцы, вошедшие в состав украинских войск в начале СВО, в ходе боевых действий практически выбиты, следует из видео, предоставленного Министерством обороны РФ. "В пехотном варианте он (противник - ред.) сейчас проседает, потому что те добровольцы, которые зашли по началу СВО, они постепенно выбиты – 300-е, 200-е, - устали, уходят… вся эта резервная сила была использована до нынешнего времени", - считает военнослужащий добровольческого корпуса "Южной" группировки войск с позывным "ВВ" на видео, предоставленном министерством обороны. Военнослужащий также добавил, что новые силы противника, которые оказываются на передовой в настоящее время, имеют существенно меньший уровень подготовки, так как время на подготовку своих солдат руководство ВСУ сократило до минимума. В отличие от противника, ВС РФ регулярно, в перерывах между боевыми действиями, проводят боевое слаживание подразделений и обучение личного состава на полигонах в тыловых районах специальной военной операции. Отрабатывают применение таких тактических приемов, как перемещение в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лёжек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником. "Пройдя штурмовую подготовку, боец, особенно в режиме ведения позиционной войны, через 1-2 месяца начинает утрачивать полученные навыки, а мы должны быть готовы к мобильной войне, то есть желательно к наступлению. Поэтому мы и готовим бойцов здесь на полигоне в свободное от работы на позициях время", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html

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