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Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург

Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург - РИА Новости, 03.06.2024

Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург

Врач спасла пассажирку в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Калининграда в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:06

2024-06-03T15:06

2024-06-03T15:06

происшествия

калининград

екатеринбург

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Врач спасла пассажирку в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Калининграда в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "За 20 минут до снижения пассажирка пожаловалась бортпроводникам на плохое самочувствие: у неё отекли ноги, было затруднено дыхание, появились хрипы и кашель. Рядом в кресле находилась врач, которая сообщила, что симптомы схожи с диагнозом "сердечная недостаточность". Врач сделала укол "Фуросемида". Бортпроводники принесли баллон с кислородом. Состояние улучшилось", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что от вызова скорой помощи к трапу самолёта пассажирка отказалась, однако бригада медиков всё-таки была приглашена по рекомендации врача, оказавшую помощь в полёте.

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калининград

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происшествия, калининград, екатеринбург, уральские авиалинии