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Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург
Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург - РИА Новости, 03.06.2024
Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург
Врач спасла пассажирку в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Калининграда в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:06
2024-06-03T15:06
2024-06-03T15:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Врач спасла пассажирку в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Калининграда в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "За 20 минут до снижения пассажирка пожаловалась бортпроводникам на плохое самочувствие: у неё отекли ноги, было затруднено дыхание, появились хрипы и кашель. Рядом в кресле находилась врач, которая сообщила, что симптомы схожи с диагнозом "сердечная недостаточность". Врач сделала укол "Фуросемида". Бортпроводники принесли баллон с кислородом. Состояние улучшилось", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что от вызова скорой помощи к трапу самолёта пассажирка отказалась, однако бригада медиков всё-таки была приглашена по рекомендации врача, оказавшую помощь в полёте.
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происшествия, калининград, екатеринбург, уральские авиалинии
Происшествия, Калининград, Екатеринбург, Уральские авиалинии
Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем из Калининграда в Екатеринбург
Врач спасла пассажирку в самолете, летевшем в Екатеринбург, сделав ей укол
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Врач спасла пассажирку в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем из Калининграда в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"За 20 минут до снижения пассажирка пожаловалась бортпроводникам на плохое самочувствие: у неё отекли ноги, было затруднено дыхание, появились хрипы и кашель. Рядом в кресле находилась врач, которая сообщила, что симптомы схожи с диагнозом "сердечная недостаточность". Врач сделала укол "Фуросемида". Бортпроводники принесли баллон с кислородом. Состояние улучшилось", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что от вызова скорой помощи к трапу самолёта пассажирка отказалась, однако бригада медиков всё-таки была приглашена по рекомендации врача, оказавшую помощь в полёте.