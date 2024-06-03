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"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество - РИА Новости, 03.06.2024
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Республика Татарстан
 
19:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/sotrudnichestvo-1950271823.html
"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество
"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество - РИА Новости, 03.06.2024
"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество
Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:53
2024-06-03T19:53
республика татарстан
технологии
республика татарстан (татарстан)
иннополис (татарстан)
поволжье
алексей лихачев
рустам минниханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием, сообщает госкорпорация. "Госкорпорация "Росатом" и правительство Республики Татарстан подписали соглашение по вопросу развития промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли необходимым отечественным оборудованием. Подписи в документе поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении. Договоренности в частности предполагают совместное создание высокотехнологичного и импортозамещающего оборудования, к которому относятся системы критической информационной инфраструктуры, специализированная медицинская техника, промышленная автоматизация, а также создание материально-технических ресурсов для обслуживания и ремонта технологического оборудования. Кроме того, документом закреплена возможность открытия новых производств на территории Татарстана и увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, используемой в атомной отрасли. Сотрудничество сторон уже осуществляется на базе особой экономической зоны "Иннополис". Ранее в Иннополисе дочерняя компания госкорпорации "Атомдата-Иннополис" ввела в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных. При создании инженерной инфраструктуры центра максимально использованы отечественные решения.
https://ria.ru/20240603/innopolis-1950250971.html
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технологии, республика татарстан (татарстан), иннополис (татарстан), поволжье, алексей лихачев, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Республика Татарстан, Технологии, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис (Татарстан), Поволжье, Алексей Лихачев, Рустам Минниханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество

CC BY 4.0 / ЦОД "Иннополис" (cropped) / Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время подписания соглашения
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
CC BY 4.0 / ЦОД "Иннополис" (cropped) /
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием, сообщает госкорпорация.
"Госкорпорация "Росатом" и правительство Республики Татарстан подписали соглашение по вопросу развития промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли необходимым отечественным оборудованием. Подписи в документе поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Иннополис - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Иннополисе открылся крупнейший в Поволжье центр обработки данных
Вчера, 18:02
Договоренности в частности предполагают совместное создание высокотехнологичного и импортозамещающего оборудования, к которому относятся системы критической информационной инфраструктуры, специализированная медицинская техника, промышленная автоматизация, а также создание материально-технических ресурсов для обслуживания и ремонта технологического оборудования.
Кроме того, документом закреплена возможность открытия новых производств на территории Татарстана и увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, используемой в атомной отрасли.
Сотрудничество сторон уже осуществляется на базе особой экономической зоны "Иннополис".
Ранее в Иннополисе дочерняя компания госкорпорации "Атомдата-Иннополис" ввела в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных. При создании инженерной инфраструктуры центра максимально использованы отечественные решения.
Здание завода производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Татарстане открыли завод по выпуску материнских плат
13 ноября 2023, 13:04
 
Республика ТатарстанТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)Иннополис (Татарстан)ПоволжьеАлексей ЛихачевРустам МиннихановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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