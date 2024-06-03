"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество
CC BY 4.0 / ЦОД "Иннополис" (cropped) / Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время подписания соглашения
ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием, сообщает госкорпорация.
"Госкорпорация "Росатом" и правительство Республики Татарстан подписали соглашение по вопросу развития промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли необходимым отечественным оборудованием. Подписи в документе поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Договоренности в частности предполагают совместное создание высокотехнологичного и импортозамещающего оборудования, к которому относятся системы критической информационной инфраструктуры, специализированная медицинская техника, промышленная автоматизация, а также создание материально-технических ресурсов для обслуживания и ремонта технологического оборудования.
Кроме того, документом закреплена возможность открытия новых производств на территории Татарстана и увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, используемой в атомной отрасли.
Сотрудничество сторон уже осуществляется на базе особой экономической зоны "Иннополис".
Ранее в Иннополисе дочерняя компания госкорпорации "Атомдата-Иннополис" ввела в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных. При создании инженерной инфраструктуры центра максимально использованы отечественные решения.
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