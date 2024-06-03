https://ria.ru/20240603/sotrudnichestvo-1950271823.html

"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество

"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество - РИА Новости, 03.06.2024

"Росатом" и Татарстан расширяют технологическое сотрудничество

Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:53

2024-06-03T19:53

2024-06-03T19:53

республика татарстан

технологии

республика татарстан (татарстан)

иннополис (татарстан)

поволжье

алексей лихачев

рустам минниханов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ИННОПОЛИС (Татарстан), 3 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Татарстан подписали соглашение по развитию промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли отечественным оборудованием, сообщает госкорпорация. "Госкорпорация "Росатом" и правительство Республики Татарстан подписали соглашение по вопросу развития промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли необходимым отечественным оборудованием. Подписи в документе поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении. Договоренности в частности предполагают совместное создание высокотехнологичного и импортозамещающего оборудования, к которому относятся системы критической информационной инфраструктуры, специализированная медицинская техника, промышленная автоматизация, а также создание материально-технических ресурсов для обслуживания и ремонта технологического оборудования. Кроме того, документом закреплена возможность открытия новых производств на территории Татарстана и увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, используемой в атомной отрасли. Сотрудничество сторон уже осуществляется на базе особой экономической зоны "Иннополис". Ранее в Иннополисе дочерняя компания госкорпорации "Атомдата-Иннополис" ввела в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных. При создании инженерной инфраструктуры центра максимально использованы отечественные решения.

https://ria.ru/20240603/innopolis-1950250971.html

https://ria.ru/20231113/tatarstan-1909113253.html

республика татарстан (татарстан)

иннополис (татарстан)

поволжье

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, республика татарстан (татарстан), иннополис (татарстан), поволжье, алексей лихачев, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"