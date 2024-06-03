https://ria.ru/20240603/siyyarto-1950120349.html

Сийярто прокомментировал отказ Венгрии поддержать меры ЕС против России

Сийярто прокомментировал отказ Венгрии поддержать меры ЕС против России - РИА Новости, 03.06.2024

Сийярто прокомментировал отказ Венгрии поддержать меры ЕС против России

Венгрия не поддержала повышение тарифов на экспорт продукции из РФ и Белоруссии, потому что Россия может ответить в многократном размере, а это навредило бы... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:35

2024-06-03T11:35

2024-06-03T11:35

экономика

россия

венгрия

белоруссия

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Венгрия не поддержала повышение тарифов на экспорт продукции из РФ и Белоруссии, потому что Россия может ответить в многократном размере, а это навредило бы венгерскому бизнесу, который продолжает работать в стране, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее ЕС одобрил предложение повысить до 50% стоимость импортных пошлин для сельхозпродуктов из РФ и Белоруссии, Венгрия единственная воздержалась при голосовании. "Очень много венгерских предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности продолжают очень серьезную деятельность в России. Многие получают значительную часть дохода от российского экспорта или от деятельности там. И если сейчас Европа вводит штрафные пошлины в области сельского хозяйства, Россия отреагирует, мы ее знаем, отреагирует в многократном размере", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась, потому что в случае российского ответа "деятельность венгерских компаний была бы существенно усложнена или стала бы невозможной".

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html

https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html

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венгрия

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экономика, россия, венгрия, белоруссия, петер сийярто, евросоюз