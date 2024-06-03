https://ria.ru/20240603/siriya-1950288630.html
ВКС России уничтожили три базы боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три базы боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.06.2024
ВКС России уничтожили три базы боевиков в Сирии
Российские военные ликвидировали в Сирии три базы боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:05
2024-06-03T22:05
2024-06-03T22:56
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали в Сирии три базы боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Юрий Попов на брифинге. "ВКС России 2 июня нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", — сказал генерал-майор.Кроме того, он сообщил, что возглавляемая США международная коалиция за сутки восемь раз грубо нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года в связи с полетами беспилотников.Также в районе Эт-Танф за сутки произошло 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.
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в мире, эт-танф, хомс (город), россия, юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Эт-Танф, Хомс (город), Россия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили три базы боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили в Сирии 3 базы боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф