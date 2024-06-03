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При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек - РИА Новости, 03.06.2024
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02:01 03.06.2024 (обновлено: 02:06 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/siriya-1950072635.html
При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек
При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек - РИА Новости, 03.06.2024
При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек
Несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T02:01
2024-06-03T02:06
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, сообщает министерство обороны Сирии."Приблизительно в 00.20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока (провинции - ред.) Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо. В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html
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в мире, алеппо, израиль, сирия
В мире, Алеппо, Израиль, Сирия
При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек

МО Сирии: несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, сообщает министерство обороны Сирии.
"Приблизительно в 00.20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока (провинции - ред.) Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо. В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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