https://ria.ru/20240603/siriya-1950072635.html

При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек

При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек - РИА Новости, 03.06.2024

При атаке Израиля на сирийский Алеппо погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, сообщает министерство обороны Сирии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T02:01

2024-06-03T02:01

2024-06-03T02:06

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израиль

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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, сообщает министерство обороны Сирии."Приблизительно в 00.20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока (провинции - ред.) Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо. В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html

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в мире, алеппо, израиль, сирия