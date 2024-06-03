https://ria.ru/20240603/shvetsiya-1950293751.html

Шведская свобода слова скрывает в себе русофобию, заявило посольство России

Шведская свобода слова скрывает в себе русофобию, заявило посольство России - РИА Новости, 03.06.2024

Шведская свобода слова скрывает в себе русофобию, заявило посольство России

Русофобия и лицемерие скрываются под маской шведской "свободы слова", заявили в посольстве России в Стокгольме. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:16

2024-06-03T23:16

2024-06-03T23:23

в мире

россия

стокгольм (город)

швеция

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Русофобия и лицемерие скрываются под маской шведской "свободы слова", заявили в посольстве России в Стокгольме. "Шведское руководство привыкло гордиться "свободой слова" и заявлять о независимости всех государственных органов и СМИ при принятии решений. На самом деле все эти громкие слова – не более, чем ширма", — сказано в комментарии дипмиссии в Telegram-канале касательно попыток европейских СМИ, включая шведские SVT, Göteborgs-posten и других, провести "независимое расследование", дискредитирующее российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"). Речь идет об учрежденной МИД России и Россотрудничеством некоммерческой организации. Ее миссия – всесторонняя поддержка, в том числе правовая, российских соотечественников. Эта НКО была вовлечена в полезные гуманитарные проекты по защите проживающих за рубежом российских граждан. В Швеции их порядка 26 тысяч человек, уточняет посольство. Выход "независимого расследования", которое одновременно транслировалось и в других североевропейских странах, является подтверждением того, что это – скоординированная акция по заказу политического руководства и спецслужб, отметили в дипмиссии. "Очередной клеветнической атаке подвергся "Союз русских обществ в Швеции" и его отдельные представители, что лишь подтверждает, что права россиян сегодня как никогда нуждаются в защите. В шведском "королевстве свободы слова" об этой свободе тут же забывают, если кто-то пожелает ею воспользоваться для выражения симпатий России", — говорится в сообщении диппредставительства.

https://ria.ru/20240530/shvetsiya-1949422338.html

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949416900.html

россия

стокгольм (город)

швеция

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в мире, россия, стокгольм (город), швеция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)