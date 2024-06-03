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Пропавшую 31 мая в Кузбассе школьницу нашли живой

Пропавшую 31 мая в Кузбассе школьницу нашли живой - РИА Новости, 03.06.2024

Пропавшую 31 мая в Кузбассе школьницу нашли живой

Пропавшая 31 мая в городе Прокопьевске Кемеровской области 13-летняя школьница найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:26

2024-06-03T19:26

2024-06-03T19:26

хорошие новости

происшествия

кемеровская область

прокопьевск

хорошие новости

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КЕМЕРОВО, 3 июня – РИА Новости. Пропавшая 31 мая в городе Прокопьевске Кемеровской области 13-летняя школьница найдена живой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщалось, что девочка ушла на прогулку 31 мая и не вернулась. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней СУСК по Кемеровской области была организована доследственная проверка. "Полицейские провели поисковые мероприятия, установили круг общения несовершеннолетней, проверили места ее возможного появления… В результате оперативники уголовного розыска обнаружили школьницу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, хорошие новости