https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950076666.html

Партия Morena заявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики

Партия Morena заявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

Партия Morena заявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны, заявил председатель... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T04:22

2024-06-03T04:22

2024-06-03T04:38

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северная америка

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны, заявил председатель движения Марио Дельгадо."Нам повезло жить в звездный момент в истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории и в истории Северной Америки. Экзитполы дают нам большое преимущество перед кандидатом приан (партии PRI и PAN — Прим. ред.), очень большая разница — два к одному", — завяил Дельгадо, выступая в избирательном штабе партии.В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

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в мире, мексика, латинская америка, северная америка, клаудия шейнбаум