https://ria.ru/20240603/servis-1950200227.html

Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области

Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области - РИА Новости, 03.06.2024

Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области

Новый онлайн-сервис с автоматической проверкой назначения выплат школьникам запустили в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:35

2024-06-03T15:35

2024-06-03T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый онлайн-сервис с автоматической проверкой назначения выплат школьникам запустили в Московской области, сообщил 360.ru.По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в нем будет отображаться информация, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Нововведение позволит исключить вероятность подачи дублирующих заявок.Узнать, была ли назначена выплата в текущем календарном году, можно на региональном портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)