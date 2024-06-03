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Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области - РИА Новости, 03.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:35 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/servis-1950200227.html
Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области
Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области - РИА Новости, 03.06.2024
Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области
Новый онлайн-сервис с автоматической проверкой назначения выплат школьникам запустили в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:35
2024-06-03T15:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый онлайн-сервис с автоматической проверкой назначения выплат школьникам запустили в Московской области, сообщил 360.ru.По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в нем будет отображаться информация, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Нововведение позволит исключить вероятность подачи дублирующих заявок.Узнать, была ли назначена выплата в текущем календарном году, можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Московской области

© iStock.com / Dobrila VignjevicШкольники используют смартфон в классе
Школьники используют смартфон в классе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый онлайн-сервис с автоматической проверкой назначения выплат школьникам запустили в Московской области, сообщил 360.ru.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в нем будет отображаться информация, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Нововведение позволит исключить вероятность подачи дублирующих заявок.
Узнать, была ли назначена выплата в текущем календарном году, можно на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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