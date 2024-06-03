Рейтинг@Mail.ru
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 03.06.2024 (обновлено: 03:41 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 03.06.2024
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:33
2024-06-03T03:41
в мире
россия
милорад додик
республика сербская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик. "На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили "когда вы уже введете санкции против России?". Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", - заявил Додик в разговоре с агентством.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
россия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f4625aaa0dacef2e03dbcd88d0890994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, милорад додик, республика сербская
В мире, Россия, Милорад Додик, Республика Сербская
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик

Додик: РС БиГ не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик.
"На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили "когда вы уже введете санкции против России?". Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", - заявил Додик в разговоре с агентством.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ
03:06
 
В миреРоссияМилорад ДодикРеспублика Сербская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала