https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 03.06.2024
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:33
2024-06-03T03:33
2024-06-03T03:41
в мире
россия
милорад додик
республика сербская
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик. "На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили "когда вы уже введете санкции против России?". Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", - заявил Додик в разговоре с агентством.
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в мире, россия, милорад додик, республика сербская
В мире, Россия, Милорад Додик, Республика Сербская
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
Додик: РС БиГ не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России