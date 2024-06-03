https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html

Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик - РИА Новости, 03.06.2024

Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:33

2024-06-03T03:33

2024-06-03T03:41

в мире

россия

милорад додик

республика сербская

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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент РС БиГ Милорад Додик. "На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили "когда вы уже введете санкции против России?". Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", - заявил Додик в разговоре с агентством.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html

россия

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в мире, россия, милорад додик, республика сербская