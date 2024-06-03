https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html

Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ

Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 03.06.2024

Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ

Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:06

2024-06-03T03:06

2024-06-03T03:38

в мире

россия

милорад додик

босния и герцеговина

республика сербская

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БЕЛГРАД, 3 июн — РИА Новости. Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент республики Милорад Додик. "Не могу быть благодарен американцам, которые не хотят даже слушать, что мы думаем, но пытаются решать. В этом суть проблемы — они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас. Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении России", — указал Додик в разговоре с агентством.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

россия

босния и герцеговина

республика сербская

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в мире, россия, милорад додик, босния и герцеговина, республика сербская