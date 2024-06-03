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Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 03.06.2024
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15:55 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/rosstandart-1950206511.html
Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России
Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 03.06.2024
Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России
"Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысяч машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:55
2024-06-03T15:55
экономика
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
toyota corolla
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысяч машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса", - добавили в ведомстве. В Росстандарте пояснили: если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии. Уточняется, что на всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ автоматической трансмиссии. Уполномоченные представители изготовителя - "Тойота мотор" - проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240322/avtomobil-1934823029.html
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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), toyota corolla
Экономика, Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Toyota Corolla
Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России

Росстандарт: Toyota отзывает более 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысяч машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении.
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"Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса", - добавили в ведомстве.
В Росстандарте пояснили: если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии.
Уточняется, что на всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ автоматической трансмиссии.
Уполномоченные представители изготовителя - "Тойота мотор" - проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
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ЭкономикаАвтоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Toyota Corolla
 
 
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