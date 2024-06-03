https://ria.ru/20240603/rossiya-1950092744.html

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники

Цены на продукцию польской компании по производству крупной бытовой техники Hansa могут значительно вырасти на фоне продажи бизнеса российскому дистрибьютору... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:04

2024-06-03T09:04

2024-06-03T09:16

экономика

технологии

россия

андрей белоусов

евросоюз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944729392_0:2:2466:1389_1920x0_80_0_0_75ffe34c3e14083310e77c17e7bd3bad.png

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Цены на продукцию польской компании по производству крупной бытовой техники Hansa могут значительно вырасти на фоне продажи бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибьютор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в России поднимутся на 15–20%, а их доля сократится до 1–2% рынка", — рассказали "Ъ" источники.Для Hansa российский рынок бытовой техники был одним из основных, но давление со стороны ЕС заставило бренд уйти с рынка, уточняет издание. Глава департамента бытовой техники "Марвел-Дистрибуции" Лариса Сенина объяснила, что антироссийские санкции заставляют западные компании постепенно исчезать с российского рынка, даже если им это невыгодно.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Этот механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.В конце прошлого года занимавший на тот момент должность первого вице-премьера России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240424/hugo-1942041793.html

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933108814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, андрей белоусов, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)