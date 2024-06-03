https://ria.ru/20240603/rosseti-1950129543.html
"Россети" реконструируют шесть энергообъектов Забайкалья
"Россети" реконструируют шесть энергообъектов Забайкалья - РИА Новости, 03.06.2024
"Россети" реконструируют шесть энергообъектов Забайкалья
"Россети" проведут реконструкцию шести энергообъектов Забайкальского края, что позволит более чем на 100 МВт увеличить мощность для тяговых железнодорожных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:58
2024-06-03T11:58
2024-06-03T11:59
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Россети" проведут реконструкцию шести энергообъектов Забайкальского края, что позволит более чем на 100 МВт увеличить мощность для тяговых железнодорожных подстанций Транссиба, сообщила компания. "Филиал ПАО "Россети" – МЭС Сибири приступил к реконструкции шести ключевых центров питания Забайкальского края: 220 кВ "Чита", "Петровск-Забайкальская", "Холбон", "Маккавеево", "Лесная" и "Могоча". Проект позволит более чем на 100 МВт увеличить нагрузку объектов Транссиба", - говорится в сообщении. Общая стоимость работ превысит 0,8 миллиарда рублей, добавили там. Для снижения риска повреждения оборудования на подстанциях 220 кВ "Чита" и "Петровск-Забайкальская" компания смонтирует автоматику, предназначенную для контроля и предотвращения недопустимой токовой перегрузки (АОПО). Кроме того, на всех шести подстанциях, включенных в проект, установят современные устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Новые микропроцессорные комплексы произведены в России. "При возникновении нештатных ситуаций в сетях совместная работа устройств АОПО и УПАСК обеспечит своевременную передачу управляющих команд на электростанции и железнодорожные объекты", - также отмечается в сообщении. Модернизация противоаварийной автоматики проводится в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог. В Забайкальском крае и Бурятии "Россети" реализуют еще пять крупных проектов для увеличения пропускной способности магистралей. В том числе это строительство новых ЛЭП общей протяженностью более 390 километров, которые укрепят связь тяговой железнодорожной подстанции "Зилово" с центрами питания 220 кВ "Холбон" и "Могоча".
https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html
https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html
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жкх, забайкальский край, россия, россети
ЖКХ, Забайкальский край, Россия, Россети
"Россети" реконструируют шесть энергообъектов Забайкалья
"Россети" проведут реконструкцию шести энергообъектов Забайкальского края
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Россети" проведут реконструкцию шести энергообъектов Забайкальского края, что позволит более чем на 100 МВт увеличить мощность для тяговых железнодорожных подстанций Транссиба, сообщила компания.
"Филиал ПАО "Россети" – МЭС Сибири приступил к реконструкции шести ключевых центров питания Забайкальского края: 220 кВ "Чита", "Петровск-Забайкальская", "Холбон", "Маккавеево", "Лесная" и "Могоча". Проект позволит более чем на 100 МВт увеличить нагрузку объектов Транссиба", - говорится в сообщении.
Общая стоимость работ превысит 0,8 миллиарда рублей, добавили там.
Для снижения риска повреждения оборудования на подстанциях 220 кВ "Чита" и "Петровск-Забайкальская" компания смонтирует автоматику, предназначенную для контроля и предотвращения недопустимой токовой перегрузки (АОПО). Кроме того, на всех шести подстанциях, включенных в проект, установят современные устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Новые микропроцессорные комплексы произведены в России
.
"При возникновении нештатных ситуаций в сетях совместная работа устройств АОПО и УПАСК обеспечит своевременную передачу управляющих команд на электростанции и железнодорожные объекты", - также отмечается в сообщении.
Модернизация противоаварийной автоматики проводится в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог. В Забайкальском крае и Бурятии "Россети" реализуют еще пять крупных проектов для увеличения пропускной способности магистралей. В том числе это строительство новых ЛЭП общей протяженностью более 390 километров, которые укрепят связь тяговой железнодорожной подстанции "Зилово" с центрами питания 220 кВ "Холбон" и "Могоча".