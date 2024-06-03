Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 03.06.2024 (обновлено: 20:13 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/rosaviatsiya-1950275597.html
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 03.06.2024
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу
Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:03
2024-06-03T20:13
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
погода
общество
москва
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром."Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, по данным на 19:30 МСК, работают исходя из фактической грозовой деятельности в московском регионе. Для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет - командиры нескольких воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html
россия
москва
жуковский
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_79951073466ce5b53cb99345c9405db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, погода, общество, москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), московская область (подмосковье)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Погода, Общество, Москва, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу

Росавиация: Аэропорты Московского региона работают исходя из погоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром.
"Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, по данным на 19:30 МСК, работают исходя из фактической грозовой деятельности в московском регионе. Для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет - командиры нескольких воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы", - сказал представитель ведомства.
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня
Вчера, 16:25
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПогодаОбществоМоскваЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала