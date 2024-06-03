https://ria.ru/20240603/rosaviatsiya-1950275597.html
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 03.06.2024
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу
Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:03
2024-06-03T20:03
2024-06-03T20:13
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром."Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, по данным на 19:30 МСК, работают исходя из фактической грозовой деятельности в московском регионе. Для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет - командиры нескольких воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, погода, общество, москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), московская область (подмосковье)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Погода, Общество, Москва, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу
Росавиация: Аэропорты Московского региона работают исходя из погоды