https://ria.ru/20240603/rosaviatsiya-1950275597.html

Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу

Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 03.06.2024

Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на грозу

Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:03

2024-06-03T20:03

2024-06-03T20:13

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

погода

общество

москва

жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" - работают исходя из погоды, было перенаправление самолетов на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром."Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, по данным на 19:30 МСК, работают исходя из фактической грозовой деятельности в московском регионе. Для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет - командиры нескольких воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html

россия

москва

жуковский

московская область (подмосковье)

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, погода, общество, москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), московская область (подмосковье)