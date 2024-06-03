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В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.06.2024
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12:18 03.06.2024 (обновлено: 12:29 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/rosaviatsiya-1950136568.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.06.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в аэропорту Казани с 11:29 мск в понедельник, говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:18
2024-06-03T12:29
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в аэропорту Казани с 11:29 мск в понедельник, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 МСК", - говорится в публикации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.
https://ria.ru/20240603/bpla-1950106468.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в аэропорту Казани с 11:29 мск в понедельник, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 МСК", - говорится в публикации.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.
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