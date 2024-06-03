https://ria.ru/20240603/reyting-1950166413.html

АКРА подтвердило ЭКСАР кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)"

АКРА подтвердило ЭКСАР кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)" - РИА Новости, 03.06.2024

АКРА подтвердило ЭКСАР кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входит в группу Российского экспортного... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:01

2024-06-03T14:01

2024-06-03T14:18

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

экономика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), входит в группу Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает РЭЦ.Отмечается, что рейтинг ЭКСАР находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства РФ."Подтверждение кредитного рейтинга "ААА(RU)" свидетельствует о надежности и стабильности работы ЭКСАР, что способствует развитию российского экспорта и укреплению позиций страны на мировом рынке", - говорится в сообщении.Впервые кредитный рейтинг был присвоен страховому агентству ЭКСАР 16 июня 2023 года.Страховое агентство ЭКСАР - специализированный государственный институт поддержки экспорта, созданный для реализации страховых механизмов защиты экспортных кредитов и инвестиций. Он является национальным экспортным кредитным агентством и действует на основе Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и нормативных актов правительства Российской Федерации.ЭКСАР активно поддерживает высокотехнологичный экспорт и инвестиционные проекты, связанные с экспортом через страхование предпринимательских и политических рисков. Также компания оказывает поддержку приоритетному импорту товаров и услуг в Россию, сотрудничая с соответствующими органами государственной власти, такими как правительство РФ, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг.

https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, экономика