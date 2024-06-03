https://ria.ru/20240603/resheniya-1950187436.html

Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми

Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми - РИА Новости, 03.06.2024

Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми

В Перми собрались более 100 руководителей из 60 компаний в области систем мониторинга на третью профессиональную премию телематических решений Galileosky... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:51

2024-06-03T14:51

2024-06-03T14:52

технологии

пермь

россия

южная америка

дмитрий махонин

снг

пермский край

пермская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950185577_0:25:1124:657_1920x0_80_0_0_b6cb813170d38ed72a4510548699828f.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Перми собрались более 100 руководителей из 60 компаний в области систем мониторинга на третью профессиональную премию телематических решений Galileosky Telematics Awards 2024, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участники приехали из 28 городов России, стран СНГ и Южной Америки. В проектно-исследовательском интенсиве 19 экспертов представили новые и нестандартные решения по применению телематического оборудования в разных сферах. В частности, они обсудили, как с помощью терминалов настроить дистанционное управление и мониторинг электромобилей, следить за здоровьем водителей через умные часы и вовремя оповещать об опасных ситуациях, автоматизировать производственные процессы с телеграм и так далее. Вторая тема интенсива – повышение эффективности за счет аналитики телематических данных. Спикеры поделились своим опытом, как снизить простои и обеспечить безопасность на стройплощадке за счет контроля работы спецтехники, вести точный анализ, прогнозирование и формировать отчеты о работе тысячи транспортных средств меньше, чем за одну секунду, собирать 100% данных в карьерах, шахтах и месторождениях без связи, а также повысить безопасность вождения на 85% благодаря системе помощи принятия решений. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные пермские IT-компании и предприятия, позволяют двигаться в сторону технологического прорыва, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости Прикамья на рынке информационных технологий. Глава региона также обозначал, что благодаря современным производствам в крае появляются не только новые рабочие места, но и растет число высококвалифицированных сотрудников.

https://ria.ru/20240523/konkurs-1947971419.html

пермь

россия

южная америка

пермский край

пермская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, пермь, россия, южная америка, дмитрий махонин, снг, пермский край, пермская область