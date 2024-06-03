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Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми - РИА Новости, 03.06.2024
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14:51 03.06.2024 (обновлено: 14:52 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/resheniya-1950187436.html
Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми
Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми - РИА Новости, 03.06.2024
Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми
В Перми собрались более 100 руководителей из 60 компаний в области систем мониторинга на третью профессиональную премию телематических решений Galileosky... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:51
2024-06-03T14:52
технологии
пермь
россия
южная америка
дмитрий махонин
снг
пермский край
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Перми собрались более 100 руководителей из 60 компаний в области систем мониторинга на третью профессиональную премию телематических решений Galileosky Telematics Awards 2024, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участники приехали из 28 городов России, стран СНГ и Южной Америки. В проектно-исследовательском интенсиве 19 экспертов представили новые и нестандартные решения по применению телематического оборудования в разных сферах. В частности, они обсудили, как с помощью терминалов настроить дистанционное управление и мониторинг электромобилей, следить за здоровьем водителей через умные часы и вовремя оповещать об опасных ситуациях, автоматизировать производственные процессы с телеграм и так далее. Вторая тема интенсива – повышение эффективности за счет аналитики телематических данных. Спикеры поделились своим опытом, как снизить простои и обеспечить безопасность на стройплощадке за счет контроля работы спецтехники, вести точный анализ, прогнозирование и формировать отчеты о работе тысячи транспортных средств меньше, чем за одну секунду, собирать 100% данных в карьерах, шахтах и месторождениях без связи, а также повысить безопасность вождения на 85% благодаря системе помощи принятия решений. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные пермские IT-компании и предприятия, позволяют двигаться в сторону технологического прорыва, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости Прикамья на рынке информационных технологий. Глава региона также обозначал, что благодаря современным производствам в крае появляются не только новые рабочие места, но и растет число высококвалифицированных сотрудников.
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технологии, пермь, россия, южная америка, дмитрий махонин, снг, пермский край, пермская область
Технологии, Пермь, Россия, Южная Америка, Дмитрий Махонин, СНГ, Пермский край, Пермская область

Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяРешения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми
Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Решения по цифровизации транспорта и спецтехники представили в Перми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Перми собрались более 100 руководителей из 60 компаний в области систем мониторинга на третью профессиональную премию телематических решений Galileosky Telematics Awards 2024, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники приехали из 28 городов России, стран СНГ и Южной Америки. В проектно-исследовательском интенсиве 19 экспертов представили новые и нестандартные решения по применению телематического оборудования в разных сферах. В частности, они обсудили, как с помощью терминалов настроить дистанционное управление и мониторинг электромобилей, следить за здоровьем водителей через умные часы и вовремя оповещать об опасных ситуациях, автоматизировать производственные процессы с телеграм и так далее.
Вторая тема интенсива – повышение эффективности за счет аналитики телематических данных. Спикеры поделились своим опытом, как снизить простои и обеспечить безопасность на стройплощадке за счет контроля работы спецтехники, вести точный анализ, прогнозирование и формировать отчеты о работе тысячи транспортных средств меньше, чем за одну секунду, собирать 100% данных в карьерах, шахтах и месторождениях без связи, а также повысить безопасность вождения на 85% благодаря системе помощи принятия решений.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные пермские IT-компании и предприятия, позволяют двигаться в сторону технологического прорыва, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости Прикамья на рынке информационных технологий. Глава региона также обозначал, что благодаря современным производствам в крае появляются не только новые рабочие места, но и растет число высококвалифицированных сотрудников.
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ТехнологииПермьРоссияЮжная АмерикаДмитрий МахонинСНГПермский крайПермская область
 
 
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