https://ria.ru/20240603/reshenie-1950076342.html

"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине

"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине - РИА Новости, 03.06.2024

"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T04:16

2024-06-03T04:16

2024-06-03T04:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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радослав сикорский

олег соскин

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо, заявил заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Принято в высшем руководстве мирового закулисного управления <…> главное, генеральное решение — и об этом говорит то, что заявил Сикорский — <….> украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине", — предположил аналитик.По словам Соскина, план Запада не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины. Владимир Зеленский и его команда сделают все, чтобы у украинских мужчин не осталось иных вариантов, кроме как добровольно служить в армии, добавил он."Работы уже нет, <…> выехать из страны нельзя, <…> остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую. <…> Где-то еще два—три, может, четыре месяца, и никаких источников получения денег, заработка на Украине легального не останется, кроме как идти на войну", — заключил эксперт.Ранее польский министр сообщил, что Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории. По его словам, такое решение будет более полезным для Киева, нежели отправка польских инструкторов на Украину.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949923325.html

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в мире, украина, польша, радослав сикорский, олег соскин