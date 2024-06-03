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"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:16 03.06.2024 (обновлено: 04:17 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/reshenie-1950076342.html
"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине
"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T04:16
2024-06-03T04:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
радослав сикорский
олег соскин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо, заявил заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Принято в высшем руководстве мирового закулисного управления &lt;…&gt; главное, генеральное решение — и об этом говорит то, что заявил Сикорский — &lt;….&gt; украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине", — предположил аналитик.По словам Соскина, план Запада не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины. Владимир Зеленский и его команда сделают все, чтобы у украинских мужчин не осталось иных вариантов, кроме как добровольно служить в армии, добавил он.&quot;Работы уже нет, &lt;…&gt; выехать из страны нельзя, &lt;…&gt; остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую. &lt;…&gt; Где-то еще два—три, может, четыре месяца, и никаких источников получения денег, заработка на Украине легального не останется, кроме как идти на войну&quot;, — заключил эксперт.Ранее польский министр сообщил, что Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории. По его словам, такое решение будет более полезным для Киева, нежели отправка польских инструкторов на Украину.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949982250.html
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в мире, украина, польша, радослав сикорский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Олег Соскин
"Генеральное решение". Заявление Сикорского вызвало панику на Украине

Соскин: Запад взял курс на окончательное превращение украинце в пушечное мясо

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на польской территории подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо, заявил заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Принято в высшем руководстве мирового закулисного управления <…> главное, генеральное решение — и об этом говорит то, что заявил Сикорский — <….> украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине", — предположил аналитик.
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По словам Соскина, план Запада не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины. Владимир Зеленский и его команда сделают все, чтобы у украинских мужчин не осталось иных вариантов, кроме как добровольно служить в армии, добавил он.
«

"Работы уже нет, <…> выехать из страны нельзя, <…> остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую. <…> Где-то еще два—три, может, четыре месяца, и никаких источников получения денег, заработка на Украине легального не останется, кроме как идти на войну", — заключил эксперт.

Ранее польский министр сообщил, что Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории. По его словам, такое решение будет более полезным для Киева, нежели отправка польских инструкторов на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРадослав СикорскийОлег Соскин
 
 
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