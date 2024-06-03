https://ria.ru/20240603/reshenie-1950072465.html

Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена

Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена - РИА Новости, 03.06.2024

Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена

США необходимо осторожнее относиться к применению американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, предупредил директор Центра мира и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T02:04

2024-06-03T02:04

2024-06-03T05:54

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США необходимо осторожнее относиться к применению американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, предупредил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в статье для журнала National Interest.Аналитик считает, что Вашингтону следовало обратить внимание на регулярное самоуправство Киева в применении западных дальнобойных ракет против России."Это должно было убедить (США. — Прим. ред.) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого <...> (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России", — отметил эксперт.По словам Эланда, предпринятая Вашингтоном эскалация конфликта на Украине может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России. Американские политики обязаны учитывать такого роды угрозы безопасности США и всячески ограничивать помощь Киеву жесткими условиями, добавил он."Счастье союзников не всегда равняется безопасности США", — предупредил аналитик.Представитель госдепа на прошлой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240602/konflikt-1950036998.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html

https://ria.ru/20240602/ofitsery-1949960022.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, джо байден