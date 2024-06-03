Рейтинг@Mail.ru
Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 03.06.2024 (обновлено: 05:54 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/reshenie-1950072465.html
Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена
Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена - РИА Новости, 03.06.2024
Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена
США необходимо осторожнее относиться к применению американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, предупредил директор Центра мира и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T02:04
2024-06-03T05:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США необходимо осторожнее относиться к применению американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, предупредил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в статье для журнала National Interest.Аналитик считает, что Вашингтону следовало обратить внимание на регулярное самоуправство Киева в применении западных дальнобойных ракет против России."Это должно было убедить (США. — Прим. ред.) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого &lt;...&gt; (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России", — отметил эксперт.По словам Эланда, предпринятая Вашингтоном эскалация конфликта на Украине может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России. Американские политики обязаны учитывать такого роды угрозы безопасности США и всячески ограничивать помощь Киеву жесткими условиями, добавил он."Счастье союзников не всегда равняется безопасности США", — предупредил аналитик.Представитель госдепа на прошлой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240602/konflikt-1950036998.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949973510.html
https://ria.ru/20240602/ofitsery-1949960022.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден
Угроза безопасности. В США забили тревогу из-за отчаянного решения Байдена

NI: США небрежно относятся к применению Киевом их дальнобойного оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США необходимо осторожнее относиться к применению американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, предупредил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в статье для журнала National Interest.
Аналитик считает, что Вашингтону следовало обратить внимание на регулярное самоуправство Киева в применении западных дальнобойных ракет против России.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
Вчера, 18:10
"Это должно было убедить (США. — Прим. ред.) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого <...> (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России", — отметил эксперт.
По словам Эланда, предпринятая Вашингтоном эскалация конфликта на Украине может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России. Американские политики обязаны учитывать такого роды угрозы безопасности США и всячески ограничивать помощь Киеву жесткими условиями, добавил он.
«
"Счастье союзников не всегда равняется безопасности США", — предупредил аналитик.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине
Вчера, 09:36
Представитель госдепа на прошлой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.
Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Американский полковник рассказал о недовольстве офицеров НАТО из-за Украины
Вчера, 06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала