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В Кузбассе ребенок залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги - РИА Новости, 03.06.2024
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09:21 03.06.2024 (обновлено: 09:23 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/rebenok-1950095436.html
В Кузбассе ребенок залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги
В Кузбассе ребенок залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги - РИА Новости, 03.06.2024
В Кузбассе ребенок залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги
Девятилетний мальчик залез на трансформаторную подстанцию в поселке Тисуль Кемеровской области и получил ожоги, он госпитализирован, по данному факту возбуждено РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:21
2024-06-03T09:23
происшествия
россия
кемеровская область
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. Девятилетний мальчик залез на трансформаторную подстанцию в поселке Тисуль Кемеровской области и получил ожоги, он госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Предварительно установлено, что 1 июня 2024 года в пгт. Тисуль 9-летний мальчик, находясь на территории рынка, забрался на трансформаторную подстанцию, вследствие чего получил удар электрическим током, повлекший возгорание надетой на него одежды. Первичную помощь мальчику оказал сотрудник Росгвардии, который потушил загоревшуюся на ребёнке одежду. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика с обширными ожогами различных частей тела, ему оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении. Следователи СУСК РФ по Кемеровской области по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили по факту получения ребенком электротравмы уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователь с участием соответствующего специалиста осмотрели место происшествия, в данный момент допрашиваются очевидцы произошедшего, работники предприятия, на обслуживании у которого находится электроустановка. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинская для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью ребенка. Председателю Следственного комитета представлен доклад о расследовании.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе ребенок залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

В Кузбассе 9-летний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. Девятилетний мальчик залез на трансформаторную подстанцию в поселке Тисуль Кемеровской области и получил ожоги, он госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что 1 июня 2024 года в пгт. Тисуль 9-летний мальчик, находясь на территории рынка, забрался на трансформаторную подстанцию, вследствие чего получил удар электрическим током, повлекший возгорание надетой на него одежды. Первичную помощь мальчику оказал сотрудник Росгвардии, который потушил загоревшуюся на ребёнке одежду. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика с обширными ожогами различных частей тела, ему оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Следователи СУСК РФ по Кемеровской области по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили по факту получения ребенком электротравмы уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).
Следователь с участием соответствующего специалиста осмотрели место происшествия, в данный момент допрашиваются очевидцы произошедшего, работники предприятия, на обслуживании у которого находится электроустановка. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинская для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью ребенка.
Председателю Следственного комитета представлен доклад о расследовании.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьАлександр БастрыкинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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