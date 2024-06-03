https://ria.ru/20240603/pvo-1950252852.html

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:10

2024-06-03T18:10

2024-06-03T18:13

безопасность

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Третьего июня текущего года около 17.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/rossiya-1950236527.html

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф