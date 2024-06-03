https://ria.ru/20240603/pvo-1950252852.html
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:10
2024-06-03T18:10
2024-06-03T18:13
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Третьего июня текущего года около 17.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/rossiya-1950236527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью