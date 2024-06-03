https://ria.ru/20240603/pvo-1950153806.html
Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 03.06.2024
Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:14
2024-06-03T13:14
2024-06-03T13:16
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха" - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО за сутки сбила 67 украинских беспилотников, ракеты "Нептун" и Patriot