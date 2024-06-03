https://ria.ru/20240603/pvo-1950153806.html

Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 03.06.2024

Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:14

2024-06-03T13:14

2024-06-03T13:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха" - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)