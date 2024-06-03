https://ria.ru/20240603/pushilin-1950100224.html
Пушилин оценил освобождение села Уманское
Пушилин оценил освобождение села Уманское - РИА Новости, 03.06.2024
Пушилин оценил освобождение села Уманское
Освобождение российскими войсками небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:08
2024-06-03T10:08
2024-06-03T10:10
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Освобождение российскими войсками небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Это небольшое село Уманское, но при этом не стоит его недооценивать с военной точки зрения. Этот населенный пункт находится в 11 километрах от запада Авдеевки… В военном плане каждое село, каждый небольшой поселок имеет значение, потому что преимущественно села, поселки, деревни, они строились на возвышенностях, соответственно, они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны. Это продвижение вперед позволяет говорить о повышении безопасности для наших населенных пунктов", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Денис Пушилин
Пушилин оценил освобождение села Уманское
Пушилин: освобождение села Уманское означает повышение безопасности в Донбассе