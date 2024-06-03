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Пушилин оценил освобождение села Уманское - РИА Новости, 03.06.2024
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10:08 03.06.2024 (обновлено: 10:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pushilin-1950100224.html
Пушилин оценил освобождение села Уманское
Пушилин оценил освобождение села Уманское - РИА Новости, 03.06.2024
Пушилин оценил освобождение села Уманское
Освобождение российскими войсками небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:08
2024-06-03T10:10
в мире
донецкая народная республика
донбасс
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Освобождение российскими войсками небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Это небольшое село Уманское, но при этом не стоит его недооценивать с военной точки зрения. Этот населенный пункт находится в 11 километрах от запада Авдеевки… В военном плане каждое село, каждый небольшой поселок имеет значение, потому что преимущественно села, поселки, деревни, они строились на возвышенностях, соответственно, они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны. Это продвижение вперед позволяет говорить о повышении безопасности для наших населенных пунктов", - сказал Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Денис Пушилин
Пушилин оценил освобождение села Уманское

Пушилин: освобождение села Уманское означает повышение безопасности в Донбассе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Освобождение российскими войсками небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Это небольшое село Уманское, но при этом не стоит его недооценивать с военной точки зрения. Этот населенный пункт находится в 11 километрах от запада Авдеевки… В военном плане каждое село, каждый небольшой поселок имеет значение, потому что преимущественно села, поселки, деревни, они строились на возвышенностях, соответственно, они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны. Это продвижение вперед позволяет говорить о повышении безопасности для наших населенных пунктов", - сказал Пушилин.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияДенис Пушилин
 
 
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