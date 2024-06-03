https://ria.ru/20240603/provokatsiya-1950176715.html

В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне

В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне - РИА Новости, 03.06.2024

В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне

Москва информирована о подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей, участие иностранных "постановщиков" в ней не новость, их... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:19

2024-06-03T14:19

2024-06-03T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва информирована о подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей, участие иностранных "постановщиков" в ней не новость, их след просматривается с самого начала конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей."МИД, безусловно, информирован о подготовке подобных провокаций, потому что эффект от этих постановок ожидается именно на внешнеполитических площадках, где Киев при поддержке западников предполагает ставить нам в вину организованные ими же провокации и пострадавших в ходе этой постановки", - сказал Мирошник.Посол по особым поручениям указал, что верификацией данной информации занимаются профильные ведомства, министерство иностранных дел к ним не относится, а полагается уже на предоставленные данные."Участие иностранных "постановщиков" в этих провокациях тоже не новость. Их след просматривается с самого начала конфликта. Только сначала они везде искали "русский след", а теперь сами фальсифицируют доказательства якобы преступлений России и выносят их на международные площадки", - добавил он.Мирошник подчеркнул, что следы таких инсценировок были в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и ряде других территорий. По его словам, за такими постановками чаще всего проглядывают "уши британских спецслужб, имеющих большой опыт подобной деятельности и привлекающих к ней иностранных специалистов"."Это один из методов ментальной войны, которая идет сегодня на многих направлениях. Фальсификация и создание иной виртуальной действительности для убеждения не только народных масс, но и политиков - инструмент активно используемый западниками, как минимум, для оправдания выделения все новых и новых средств западных налогоплательщиков для продолжения кровопролития", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946576236.html

https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

россия

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, херсон, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина