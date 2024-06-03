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В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/provokatsiya-1950176715.html
В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне
В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне - РИА Новости, 03.06.2024
В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне
Москва информирована о подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей, участие иностранных "постановщиков" в ней не новость, их... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:19
2024-06-03T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва информирована о подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей, участие иностранных "постановщиков" в ней не новость, их след просматривается с самого начала конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей."МИД, безусловно, информирован о подготовке подобных провокаций, потому что эффект от этих постановок ожидается именно на внешнеполитических площадках, где Киев при поддержке западников предполагает ставить нам в вину организованные ими же провокации и пострадавших в ходе этой постановки", - сказал Мирошник.Посол по особым поручениям указал, что верификацией данной информации занимаются профильные ведомства, министерство иностранных дел к ним не относится, а полагается уже на предоставленные данные."Участие иностранных "постановщиков" в этих провокациях тоже не новость. Их след просматривается с самого начала конфликта. Только сначала они везде искали "русский след", а теперь сами фальсифицируют доказательства якобы преступлений России и выносят их на международные площадки", - добавил он.Мирошник подчеркнул, что следы таких инсценировок были в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и ряде других территорий. По его словам, за такими постановками чаще всего проглядывают "уши британских спецслужб, имеющих большой опыт подобной деятельности и привлекающих к ней иностранных специалистов"."Это один из методов ментальной войны, которая идет сегодня на многих направлениях. Фальсификация и создание иной виртуальной действительности для убеждения не только народных масс, но и политиков - инструмент активно используемый западниками, как минимум, для оправдания выделения все новых и новых средств западных налогоплательщиков для продолжения кровопролития", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946576236.html
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в мире, россия, херсон, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
В МИД России прокомментировали подготовку Киевом провокации в Херсоне

Мирошник назвал планы Киева на провокацию в Херсоне элементом ментальной войны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва информирована о подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей, участие иностранных "постановщиков" в ней не новость, их след просматривается с самого начала конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей.
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"МИД, безусловно, информирован о подготовке подобных провокаций, потому что эффект от этих постановок ожидается именно на внешнеполитических площадках, где Киев при поддержке западников предполагает ставить нам в вину организованные ими же провокации и пострадавших в ходе этой постановки", - сказал Мирошник.
Посол по особым поручениям указал, что верификацией данной информации занимаются профильные ведомства, министерство иностранных дел к ним не относится, а полагается уже на предоставленные данные.
"Участие иностранных "постановщиков" в этих провокациях тоже не новость. Их след просматривается с самого начала конфликта. Только сначала они везде искали "русский след", а теперь сами фальсифицируют доказательства якобы преступлений России и выносят их на международные площадки", - добавил он.
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Мирошник подчеркнул, что следы таких инсценировок были в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и ряде других территорий. По его словам, за такими постановками чаще всего проглядывают "уши британских спецслужб, имеющих большой опыт подобной деятельности и привлекающих к ней иностранных специалистов".
"Это один из методов ментальной войны, которая идет сегодня на многих направлениях. Фальсификация и создание иной виртуальной действительности для убеждения не только народных масс, но и политиков - инструмент активно используемый западниками, как минимум, для оправдания выделения все новых и новых средств западных налогоплательщиков для продолжения кровопролития", - сказал дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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