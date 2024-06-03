Рейтинг@Mail.ru
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 03.06.2024 (обновлено: 17:13 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950227268.html
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров - РИА Новости, 03.06.2024
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров
Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:37
2024-06-03T17:13
москва
турция
анталья (провинция)
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950233564_0:176:828:642_1920x0_80_0_0_2457c58340d0a3e1453d5c2531b89442.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Об инциденте стало известно накануне. По словам владельцев животного, на борту было жарко, а переноска все время находилась под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. При этом на просьбы помочь бортпроводники не реагировали. Сургутская транспортная прокуратура после произошедшего начала проверку. В пресс-службе "ЮТэйр" утверждают, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, у которых ухудшилось самочувствие."Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход", — сказали агентству в авиакомпании. Там добавили, что во время полета в салоне поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, воздух обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров. "ЮТэйр" выразила сожаления по поводу случившегося и заявила, что проводит проверку. В компании подчеркнули, что ее службы с повышенным вниманием относятся к перевозке животных и принимают все меры по контролю за их транспортировкой, понимая, что для животного это большой стресс.
https://ria.ru/20240524/mops-1948120013.html
https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html
москва
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950233564_0:121:828:742_1920x0_80_0_0_9eef19225ed7eee9bd8ae2fe53ca5713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, турция, анталья (провинция), ютэйр
Москва, Турция, Анталья (провинция), ЮТэйр
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров

Кошку, умершую в самолете, не выпускали из переноски по просьбам пассажиров

© Фото : соцсетиУмершая в самолете кошка Маруся
Умершая в самолете кошка Маруся - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : соцсети
Умершая в самолете кошка Маруся. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Об инциденте стало известно накануне. По словам владельцев животного, на борту было жарко, а переноска все время находилась под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. При этом на просьбы помочь бортпроводники не реагировали. Сургутская транспортная прокуратура после произошедшего начала проверку.
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Шереметьево в самолете из Якутска нашли мертвого мопса
24 мая, 13:58
В пресс-службе "ЮТэйр" утверждают, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, у которых ухудшилось самочувствие.
"Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход", — сказали агентству в авиакомпании.
Там добавили, что во время полета в салоне поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, воздух обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров.
"ЮТэйр" выразила сожаления по поводу случившегося и заявила, что проводит проверку. В компании подчеркнули, что ее службы с повышенным вниманием относятся к перевозке животных и принимают все меры по контролю за их транспортировкой, понимая, что для животного это большой стресс.
Стюардесса Аэрофлота в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
15 апреля, 10:38
 
МоскваТурцияАнталья (провинция)ЮТэйр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала