https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950227268.html

Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров

Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров - РИА Новости, 03.06.2024

Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров

Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:37

2024-06-03T16:37

2024-06-03T17:13

москва

турция

анталья (провинция)

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Об инциденте стало известно накануне. По словам владельцев животного, на борту было жарко, а переноска все время находилась под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. При этом на просьбы помочь бортпроводники не реагировали. Сургутская транспортная прокуратура после произошедшего начала проверку. В пресс-службе "ЮТэйр" утверждают, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, у которых ухудшилось самочувствие."Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход", — сказали агентству в авиакомпании. Там добавили, что во время полета в салоне поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, воздух обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров. "ЮТэйр" выразила сожаления по поводу случившегося и заявила, что проводит проверку. В компании подчеркнули, что ее службы с повышенным вниманием относятся к перевозке животных и принимают все меры по контролю за их транспортировкой, понимая, что для животного это большой стресс.

https://ria.ru/20240524/mops-1948120013.html

https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html

москва

турция

анталья (провинция)

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москва, турция, анталья (провинция), ютэйр