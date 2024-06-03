https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950227268.html
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров - РИА Новости, 03.06.2024
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров
Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:37
2024-06-03T16:37
2024-06-03T17:13
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анталья (провинция)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Об инциденте стало известно накануне. По словам владельцев животного, на борту было жарко, а переноска все время находилась под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. При этом на просьбы помочь бортпроводники не реагировали. Сургутская транспортная прокуратура после произошедшего начала проверку. В пресс-службе "ЮТэйр" утверждают, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, у которых ухудшилось самочувствие."Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход", — сказали агентству в авиакомпании. Там добавили, что во время полета в салоне поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, воздух обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров. "ЮТэйр" выразила сожаления по поводу случившегося и заявила, что проводит проверку. В компании подчеркнули, что ее службы с повышенным вниманием относятся к перевозке животных и принимают все меры по контролю за их транспортировкой, понимая, что для животного это большой стресс.
https://ria.ru/20240524/mops-1948120013.html
https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html
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москва, турция, анталья (провинция), ютэйр
Москва, Турция, Анталья (провинция), ЮТэйр
Умершую в самолете кошку держали в переноске по просьбам других пассажиров
Кошку, умершую в самолете, не выпускали из переноски по просьбам пассажиров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании "ЮТэйр", летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Об инциденте стало известно накануне. По словам владельцев животного, на борту было жарко, а переноска все время находилась под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. При этом на просьбы помочь бортпроводники не реагировали. Сургутская транспортная прокуратура после произошедшего начала проверку.
В пресс-службе "ЮТэйр" утверждают, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, у которых ухудшилось самочувствие.
"Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход", — сказали агентству в авиакомпании.
Там добавили, что во время полета в салоне поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, воздух обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров.
"ЮТэйр" выразила сожаления по поводу случившегося и заявила, что проводит проверку. В компании подчеркнули, что ее службы с повышенным вниманием относятся к перевозке животных и принимают все меры по контролю за их транспортировкой, понимая, что для животного это большой стресс.