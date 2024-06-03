https://ria.ru/20240603/pridnestrove-1950229526.html
Глава ПМР рассказал о притоке туристов из Молдавии в республике
Глава ПМР рассказал о притоке туристов из Молдавии в республике - РИА Новости, 03.06.2024
Глава ПМР рассказал о притоке туристов из Молдавии в республике
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что жители Молдавии все чаще приезжают в Приднестровье на различные РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
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вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что жители Молдавии все чаще приезжают в Приднестровье на различные мероприятия за общением и чувством стабильности. "Очень много туристов приезжает к нам на мероприятия. Я, кстати, разговаривал с людьми, которые к нам приезжают, в частности, из Молдовы. И знаете, что они говорят, то, что красиво, что у нас парки, для детей организован отдых, хороший общепит, это да, вопросов нет. Они еще приезжают за общением и за тем социумом, который у них потерян. Социум в правопреемственности от Советского Союза, от Молдавской ССР, от стабильного времени", - сказал Красносельский в ходе селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
Глава ПМР рассказал о притоке туристов из Молдавии в республике
Глава ПМР Красносельский: жители Молдавии приезжают в Приднестровье за общением
ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что жители Молдавии все чаще приезжают в Приднестровье на различные мероприятия за общением и чувством стабильности.
"Очень много туристов приезжает к нам на мероприятия. Я, кстати, разговаривал с людьми, которые к нам приезжают, в частности, из Молдовы. И знаете, что они говорят, то, что красиво, что у нас парки, для детей организован отдых, хороший общепит, это да, вопросов нет. Они еще приезжают за общением и за тем социумом, который у них потерян. Социум в правопреемственности от Советского Союза, от Молдавской ССР, от стабильного времени", - сказал Красносельский в ходе селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.