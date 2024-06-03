https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться

Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться - РИА Новости, 03.06.2024

Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться

Для того чтобы сохранить прописку в Белом доме еще на четыре года, Байдену нужно стать миротворцем — конечно, для переизбрания этого мало (Трамп однозначно... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

аналитика

израиль

вашингтон (штат)

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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Для того чтобы сохранить прописку в Белом доме еще на четыре года, Байдену нужно стать миротворцем — конечно, для переизбрания этого мало (Трамп однозначно опережает действующего президента не только в целом, но и в ключевых так называемых колеблющихся штатах), но без прекращения войны шансы Байдена равны нулю. Потому что к нему не вернется важная часть его электората — молодые демократические избиратели ("студенты"), недовольные тем, что поставки американского оружия приводят к огромным жертвам. Нет, речь не об Украине, а о секторе Газа.Впрочем, миротворчество Байдена распространяется на оба региона: через две недели соберется придуманный в Вашингтоне "саммит мира по Украине", а на днях президент выступил с речью о мирном плане для Израиля и ХАМАС. Но если в первом случае шансы на успех отсутствуют (и речь не о реальном продвижении к миру, а о пропагандистском успехе от демонстрации того, как "весь мир принуждает Россию к миру") и поэтому Байден может даже не поехать на саммит в Швейцарию, то во втором, ближневосточном, ставки для Байдена чрезвычайно велики.Потому что продолжение израильской операции в Газе действительно окончательно лишает его надежды на переизбрание — в глазах все большего числа американцев он становится пособником геноцида, человеком, помогающим убивать палестинцев. Нельзя сказать, что в Вашингтоне только сейчас поняли, чем это грозит Байдену, — много месяцев американское руководство пыталось убедить израильских лидеров остановиться. Но при этом не отказывало ни в поставках оружия, ни в общей поддержке — давление было ощутимым, но откровенно двусмысленным. Израилю как бы давали время, чтобы разобраться с Газой, хотя уже с первых недель вторжения стало понятно, что шансов "уничтожить ХАМАС" у Нетаньяху просто нет, даже в условиях, когда он абсолютно не считается с жертвами среди мирного палестинского населения.При этом американское давление на Израиль, естественно, связано не только с предвыборными соображениями Байдена — на первом месте стоит то, что действия Нетаньяху вредят прежде всего позициям США как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом. Так, например, неудача попытки собрать как можно больше лидеров стран Глобального Юга на конференцию по Украине отчасти связана и с происходящем в секторе Газа: когда американские дипломаты приглашают лидеров стран Азии, Африки и Латинской Америки в Швейцарию, их тут же спрашивают: а как продвигается дело с американским посредничеством по урегулированию в Газе? Или, на словах призывая Нетаньяху к сдержанности и заботе о мирных гражданах, на деле Байден поставляет ему оружие и дает деньги?Таким образом, Нетаньяху и израильское руководство завели в тупик не только свою страну, но и загнали Байдена и администрацию США в крайне неприятную и ухудшающуюся ситуацию. Никто в мире не верит в неспособность США повлиять на Израиль — и все видят, что уже восемь месяцев Америка участвует в массовых убийствах и геноциде палестинцев. При этом чем ближе к выборам в США, тем большее влияние ситуация в Газе оказывает на шансы Байдена переизбраться — ему совсем не нужно, чтобы она стала одной из главных тем предвыборной кампании.Поэтому в прошедшую пятницу, 31 мая, президент США пошел на беспрецедентный шаг: он выступил с планом урегулирования, который как бы уже одобрен Израилем и обсуждается на непрямых переговорах, которые ведут при посредничестве арабских стран и США представители Израиля и ХАМАС.Этот план состоит из трех этапов. На первом — вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение части заложников, установление временного перемирия и начало прямых переговоров о мире. На втором — полный вывод всех войск из всей Газы и освобождение всех оставшихся заложников, что приводит к установлению уже постоянного перемирия. Ну а на третьем этапе начинается восстановление Газы "всем миром".Что это — долгожданный прорыв, шанс на прекращение огня и бомбежек? Тем более Байден заявляет, что "ХАМАС должно согласиться на эту сделку", — и реакция палестинцев действительно скорее положительная. Однако все упирается в позицию израильского руководства, а она по-прежнему сознательно двуличная.С одной стороны, советник Нетаньяху говорит, что предложение американского президента — "сделка, на которую мы согласились, это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим освободить заложников, всех до единого". Но тут же добавляет, что условия, выдвигаемые Израилем, остаются в силе. Об этом же говорит и сам Нетаньяху: "Условия Израиля для окончания войны не изменились. Речь идет об уничтожении военных и административных возможностей ХАМАС. Также мы требуем освобождения всех заложников и должны убедиться, что Газа больше не будет угрозой для Израиля".То есть Израиль не хочет идти на поэтапное освобождение заложников, синхронизованное с выводом войск, — а это главное условие ХАМАС. Израиль настаивает на уничтожении ХАМАС — о каких же тогда переговорах о перемирии может вообще идти речь? И это не говоря уже о том, что два самых радикальных министра кабинета Нетаньяху — Смотрич и Бен Гвир — пригрозили выйти из правительства и развалить правящую коалицию. То есть предложение Байдена, по сути, отвергнуто Израилем?Пока что да, но Байден понимал это. И поэтому его обращение было, по сути, первой формой ультиматума Израилю — мягкой, но понятно, к чему ведущей: "На данный момент ХАМАС уже не способно провести еще одно 7 октября. Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению бесконечной войны. Они хотят оккупировать Газу, продолжать борьбу в течение многих лет, и заложники не являются их главным приоритетом. Я призываю руководство Израиля поддержать эту сделку, несмотря на оказываемое давление.Мы не можем упустить этот момент. Израиль увязнет в бесконечной войне в секторе Газа. Эта война истощит экономические, военные и человеческие ресурсы Израиля, способствуя его изоляции. Война не приведет к возвращению заложников, не ликвидирует ХАМАС и не создаст условия для безопасности Израиля".То есть Байден прямо заявил, что Израиль в тупике, продолжение боевых действий лишь ухудшит его положение — и нужно соглашаться на мирное урегулирование под американские гарантии. Какая еще страна в мире могла бы не прислушаться к таким "рекомендациям" американского президента? Понимая при этом, что им движут не только национальные интересы США (то есть стремление защитить глобальные позиции Америки), но и личные — необходимость переизбрания на должность?Никто из союзников и вассалов США не смог бы даже думать о том, чтобы проигнорировать такие призывы, но только не Израиль. Потому что он давно уже не является просто государством — и это даже не вынесенный за пределы Америки "ближневосточный штат США". Все гораздо серьезней: американская и израильская элиты срослись как сиамские близнецы. Политика США в отношении Израиля не является просто одним из вопросов американской внешней политики — она не в меньшей части вопрос политики внутренней. А в нынешней предвыборной ситуации (и на фоне углубления раскола американского общества и элит) граница между внутренним и внешним измерением израильского направления вообще стирается.Поэтому главной реакцией на план Байдена стало приглашение Нетаньяху выступить перед американским конгрессом, поступившее от республиканцев. Они хотят использовать Нетаньяху в своей борьбе с Байденом, чтобы выставить президента "плохим защитником Израиля".Но не вся американская элита сконцентрировалась на защите Израиля — многие, включая имеющих еврейское происхождение и заинтересованных в сохранении еврейского государства на Ближнем Востоке, видят, что нынешняя катастрофа в Газе окончательно делегитимизирует Израиль в глазах всего незападного мира и загоняет страну в тупик, если не в будущий катастрофический обвал. Процесс разделения сиамских близнецов еще не начался, но сейчас Байден уже дает понять Нетаньяху, что "Боливар не вынесет двоих". Американская элита просто не может себе позволить вести борьбу на два фронта — против Трампа и последствий упрямства и безумства Нетаньяху. В Вашингтоне предпочтут сосредоточится на Трампе, а Нетаньяху должен согласиться на пока еще мягкий ультиматум. Даже если он захочет вывернуться, поднять ставки и сыграть на внутриамериканских противоречиях (открыто поставив на Трампа и обрушившись на Байдена), это ему не поможет: исход израильской операции в Газе уже предрешен. Израиль не смог победить ХАМАС, но смог уничтожить и десятки тысяч женщин и детей, и остатки своей репутации в мире. Уничтожить еще и последние шансы Байдена (то есть большей части американской элиты) ему никто не позволит.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html

израиль

вашингтон (штат)

сша

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аналитика, израиль, вашингтон (штат), сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире