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Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию - РИА Новости, 03.06.2024
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19:55 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950274166.html
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию - РИА Новости, 03.06.2024
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:55
2024-06-03T19:55
россия
дмитрий григоренко
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из распоряжения кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "В составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательством деятельности, утвержденным указанным распоряжением: включить в состав следующих лиц: заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации …Григоренко Д.Ю … исключить из состава комиссии Чернышенко Д.Н", - говорится в документе. Григоренко также вошел в состав правкомиссии, уполномоченной принимать решения об аккредитации удостоверяющих центров. Чернышенко из состава соответствующей комиссии был исключен. Кабмин также отдельным распоряжением назначил Григоренко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Цифровая Экономика", освободив от этой должности Чернышенко. В мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20240524/tekhnologii-1948237533.html
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россия, дмитрий григоренко, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию

Вице-премьер Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из распоряжения кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
"В составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательством деятельности, утвержденным указанным распоряжением: включить в состав следующих лиц: заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации …Григоренко Д.Ю … исключить из состава комиссии Чернышенко Д.Н", - говорится в документе.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 19:23
Григоренко также вошел в состав правкомиссии, уполномоченной принимать решения об аккредитации удостоверяющих центров. Чернышенко из состава соответствующей комиссии был исключен.
Кабмин также отдельным распоряжением назначил Григоренко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Цифровая Экономика", освободив от этой должности Чернышенко.
В мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".
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