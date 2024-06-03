https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950274166.html
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию - РИА Новости, 03.06.2024
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:55
2024-06-03T19:55
2024-06-03T19:55
россия
дмитрий григоренко
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из распоряжения кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "В составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательством деятельности, утвержденным указанным распоряжением: включить в состав следующих лиц: заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации …Григоренко Д.Ю … исключить из состава комиссии Чернышенко Д.Н", - говорится в документе. Григоренко также вошел в состав правкомиссии, уполномоченной принимать решения об аккредитации удостоверяющих центров. Чернышенко из состава соответствующей комиссии был исключен. Кабмин также отдельным распоряжением назначил Григоренко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Цифровая Экономика", освободив от этой должности Чернышенко. В мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20240524/tekhnologii-1948237533.html
https://ria.ru/20240603/natsproekt-1950237825.html
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россия, дмитрий григоренко, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко
Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
Вице-премьер Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию, одновременно из состава комиссии был исключен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из распоряжения кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
"В составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательством деятельности, утвержденным указанным распоряжением: включить в состав следующих лиц: заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации …Григоренко Д.Ю … исключить из состава комиссии Чернышенко Д.Н", - говорится в документе.
Григоренко также вошел в состав правкомиссии, уполномоченной принимать решения об аккредитации удостоверяющих центров. Чернышенко из состава соответствующей комиссии был исключен.
Кабмин также отдельным распоряжением назначил Григоренко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Цифровая Экономика", освободив от этой должности Чернышенко.
В мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".