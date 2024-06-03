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Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2024
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19:08 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950266529.html
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:08
2024-06-03T19:08
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе. При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц. Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231031/biznes-1906371789.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса

Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.
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При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц.
Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.
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