https://ria.ru/20240603/pravitelstvo-1950266529.html

Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса

Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2024

Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:08

2024-06-03T19:08

2024-06-03T19:08

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе. При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц. Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231031/biznes-1906371789.html

https://ria.ru/20240425/biznes-1942335386.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика