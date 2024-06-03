Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей для бизнеса
Правительство выделит новым регионам 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить новым регионам РФ 300 миллионов рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.
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При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее 1000 единиц.
Документом также утверждается прилагаемое распределение субсидий между регионами. ДНР и ЛНР направят по 120 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областям - по 30 миллионов рублей.
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