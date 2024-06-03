https://ria.ru/20240603/pozhary-1950123362.html
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 03.06.2024
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:46
2024-06-03T11:46
2024-06-03T11:48
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.06.2024 в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1551 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 3 июня в России действовали 95 лесных пожаров на площади 122 349 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 63 128 гектарах.
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950077076.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар