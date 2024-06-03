Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 03.06.2024 (обновлено: 11:48 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950123362.html
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 03.06.2024
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:46
2024-06-03T11:48
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949961733_0:62:800:512_1920x0_80_0_0_82965c168a71d02afce76572bf40a684.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.06.2024 в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1551 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 3 июня в России действовали 95 лесных пожаров на площади 122 349 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 63 128 гектарах.
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950077076.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949961733_58:0:797:554_1920x0_80_0_0_7158f5cd523901ed40cb0f40e5722d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 60 природных пожаров

В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар

© МЧС РФ Главное управление по Ростовской областиЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© МЧС РФ Главное управление по Ростовской области
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 1551 гектар, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.06.2024 в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1551 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 3 июня в России действовали 95 лесных пожаров на площади 122 349 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 63 128 гектарах.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
Вчера, 04:52
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала