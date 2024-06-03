https://ria.ru/20240603/pozhary-1950077076.html
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары - РИА Новости, 03.06.2024
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T04:52
2024-06-03T04:52
2024-06-03T05:00
происшествия
муйский район
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика бурятия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за последние сутки в Бурятии обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения их всех стала сухая гроза. На утро понедельника продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах. "На тушении всех пожаров работают 442 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 34 137 га", - говорится в сообщении. Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где продолжает гореть 29 550,5 гектаров леса. Причиной возникновения этих пожаров, по данным агентства, стало неосторожное обращение с огнем. В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. С 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950007463.html
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016687.html
муйский район
северо-байкальский район
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_8b97a9942e9905ff31beb5cd72e4ccf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, муйский район, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика бурятия, россия
Происшествия, Муйский район, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Республика Бурятия, Россия
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
В Бурятии тушат десять лесных пожаров на площади свыше 34 тысяч гектаров