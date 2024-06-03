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В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары

В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары - РИА Новости, 03.06.2024

В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары

Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T04:52

2024-06-03T04:52

2024-06-03T05:00

происшествия

муйский район

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за последние сутки в Бурятии обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения их всех стала сухая гроза. На утро понедельника продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах. "На тушении всех пожаров работают 442 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 34 137 га", - говорится в сообщении. Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где продолжает гореть 29 550,5 гектаров леса. Причиной возникновения этих пожаров, по данным агентства, стало неосторожное обращение с огнем. В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. С 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950007463.html

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016687.html

муйский район

северо-байкальский район

республика бурятия

россия

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происшествия, муйский район, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика бурятия, россия