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В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары - РИА Новости, 03.06.2024
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04:52 03.06.2024 (обновлено: 05:00 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950077076.html
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары - РИА Новости, 03.06.2024
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары
Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T04:52
2024-06-03T05:00
происшествия
муйский район
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика бурятия
россия
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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за последние сутки в Бурятии обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения их всех стала сухая гроза. На утро понедельника продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах. "На тушении всех пожаров работают 442 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 34 137 га", - говорится в сообщении. Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где продолжает гореть 29 550,5 гектаров леса. Причиной возникновения этих пожаров, по данным агентства, стало неосторожное обращение с огнем. В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. С 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950007463.html
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муйский район
северо-байкальский район
республика бурятия
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происшествия, муйский район, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика бурятия, россия
Происшествия, Муйский район, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Республика Бурятия, Россия
В Бурятии более 400 человек тушат лесные пожары

В Бурятии тушат десять лесных пожаров на площади свыше 34 тысяч гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Более 440 человек тушат десять лесных пожаров в Бурятии на общей площади свыше 34 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным агентства, за последние сутки в Бурятии обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения их всех стала сухая гроза. На утро понедельника продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах.
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"На тушении всех пожаров работают 442 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 34 137 га", - говорится в сообщении.
Самая сложная обстановка - в Муйском районе Бурятии, где продолжает гореть 29 550,5 гектаров леса. Причиной возникновения этих пожаров, по данным агентства, стало неосторожное обращение с огнем.
В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. С 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.
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ПроисшествияМуйский районСеверо-Байкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииРеспублика БурятияРоссия
 
 
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