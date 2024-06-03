https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html

В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак

В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак - РИА Новости, 03.06.2024

В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак

Почти десять котов и собак, запертые в клетки, погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:56

2024-06-03T17:56

2024-06-03T17:57

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 3 июн - РИА Новости. Почти десять котов и собак, запертые в клетки, погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. По данным ГУ МЧС по Башкирии, пожар произошёл на складе ритуальной продукции по улице Ульяновых на площади 250 квадратных метров. Возгорание локализовано, человеческих жертв нет. "Шесть котов и три собаки в одном из трех помещений ритуальной продукции погибли при пожаре", - сообщили спасатели РИА Новости. Другой источник агентства в правоохранительных органах города сообщил, что животные содержались в одном из помещений склада и все были в клетках. "Животные не могли выбраться, они задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник. При этом в соцсетях пишут, что сгорел приют для животных с 60 собаками и кошками.

https://ria.ru/20240530/pozhar-1949522311.html

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан