https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html
В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак
В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак - РИА Новости, 03.06.2024
В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак
Почти десять котов и собак, запертые в клетки, погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:56
2024-06-03T17:56
2024-06-03T17:57
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 3 июн - РИА Новости. Почти десять котов и собак, запертые в клетки, погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. По данным ГУ МЧС по Башкирии, пожар произошёл на складе ритуальной продукции по улице Ульяновых на площади 250 квадратных метров. Возгорание локализовано, человеческих жертв нет. "Шесть котов и три собаки в одном из трех помещений ритуальной продукции погибли при пожаре", - сообщили спасатели РИА Новости. Другой источник агентства в правоохранительных органах города сообщил, что животные содержались в одном из помещений склада и все были в клетках. "Животные не могли выбраться, они задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник. При этом в соцсетях пишут, что сгорел приют для животных с 60 собаками и кошками.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе при пожаре на складе погибли девять котов и собак
В Уфе при пожаре на складе ритуальной продукции погибли девять котов и собак
УФА, 3 июн - РИА Новости. Почти десять котов и собак, запертые в клетки, погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, пожар произошёл на складе ритуальной продукции по улице Ульяновых на площади 250 квадратных метров. Возгорание локализовано, человеческих жертв нет.
«
"Шесть котов и три собаки в одном из трех помещений ритуальной продукции погибли при пожаре", - сообщили спасатели РИА Новости.
Другой источник агентства в правоохранительных органах города сообщил, что животные содержались в одном из помещений склада и все были в клетках. "Животные не могли выбраться, они задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник.
При этом в соцсетях пишут, что сгорел приют для животных с 60 собаками и кошками.