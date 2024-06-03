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При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал
При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 03.06.2024
При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал
Погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе с горючими материалами в Новосибирске, полыхающем на площади в 4,5 тысячи квадратных метров, на... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:25
2024-06-03T08:25
2024-06-03T10:39
происшествия
новосибирск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе с горючими материалами в Новосибирске, полыхающем на площади в 4,5 тысячи квадратных метров, на данный момент нет, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков. "Погибших и пострадавших на месте пожара на данный момент нет", - заявил Винаков.По его данным, к месту тушения пожара следует пожарный поезд. Специалисты МЧС России с помощью беспилотного летального аппарата обследуют кровлю здания на наличие скрытых очагов горения. "Для обнаружения очагов возгорания работают три звена газодымозащитной службы с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания. Всего в тушении задействованы 66 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники", - сообщили в ГУМЧС.
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске
Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. По данным МЧС, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс "квадратов".
2024-06-03T08:25
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал
МЧС: погибших и пострадавших из-за крупного пожара на складе в Новосибирске нет