https://ria.ru/20240603/pozhar-1950088874.html

При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал

При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 03.06.2024

При пожаре на складе в Новосибирске никто не пострадал

Погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе с горючими материалами в Новосибирске, полыхающем на площади в 4,5 тысячи квадратных метров, на... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:25

2024-06-03T08:25

2024-06-03T10:39

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950090736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44b261e5e2891c98ad494b654134ec9f.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе с горючими материалами в Новосибирске, полыхающем на площади в 4,5 тысячи квадратных метров, на данный момент нет, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков. "Погибших и пострадавших на месте пожара на данный момент нет", - заявил Винаков.По его данным, к месту тушения пожара следует пожарный поезд. Специалисты МЧС России с помощью беспилотного летального аппарата обследуют кровлю здания на наличие скрытых очагов горения. "Для обнаружения очагов возгорания работают три звена газодымозащитной службы с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания. Всего в тушении задействованы 66 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники", - сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. По данным МЧС, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс "квадратов". 2024-06-03T08:25 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)