Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 03.06.2024 (обновлено: 10:20 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950087723.html
В Новосибирске локализовали пожар на складе
В Новосибирске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 03.06.2024
В Новосибирске локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 2450 квадратных метров, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:04
2024-06-03T10:20
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950090736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44b261e5e2891c98ad494b654134ec9f.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 2450 квадратных метров, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. Позже в ведомстве сообщили, что огонь на складе охватил крышу на площади 4500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет."Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС России журналистам уточнили, что в ходе тушения часть складских помещений пожарным удалось отстоять. "Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировалось самостоятельно 34 человека. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске
Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. По данным МЧС, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс "квадратов".
2024-06-03T08:04
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950090736_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc072015257e836f0a92bc3732da330d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 "квадратов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 2450 квадратных метров, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. Позже в ведомстве сообщили, что огонь на складе охватил крышу на площади 4500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС России журналистам уточнили, что в ходе тушения часть складских помещений пожарным удалось отстоять. "Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировалось самостоятельно 34 человека. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала