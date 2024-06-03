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В Новосибирске локализовали пожар на складе
В Новосибирске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 03.06.2024
В Новосибирске локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 2450 квадратных метров, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:04
2024-06-03T08:04
2024-06-03T10:20
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 2450 квадратных метров, удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. Позже в ведомстве сообщили, что огонь на складе охватил крышу на площади 4500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет."Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС России журналистам уточнили, что в ходе тушения часть складских помещений пожарным удалось отстоять. "Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировалось самостоятельно 34 человека. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске
Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. По данным МЧС, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс "квадратов".
2024-06-03T08:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске локализовали пожар на складе
МЧС: пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 "квадратов"