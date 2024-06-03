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В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.06.2024
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07:23 03.06.2024 (обновлено: 07:56 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950085527.html
В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов
В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.06.2024
В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов
Огонь на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:23
2024-06-03T07:56
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Огонь на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. "Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 55 человек и 16 единиц техники.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов

Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Огонь на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская.
"Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 55 человек и 16 единиц техники.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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