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В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов

В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.06.2024

В Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов

Огонь на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:23

2024-06-03T07:23

2024-06-03T07:56

происшествия

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новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Огонь на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4500 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. Как сообщает ведомство, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. "Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 55 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950068267.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)