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В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами - РИА Новости, 03.06.2024
В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
Крупный пожар вспыхнул в понедельник на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске, работает усиленная группировка пожарных, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:58
2024-06-03T06:58
2024-06-03T06:58
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в понедельник на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске, работает усиленная группировка пожарных, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. "По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне", - сообщили в ГУМЧС. Крупное возгорание на складе тушит усиленная группировка пожарных. По информации ГУМЧС, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
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Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Кировский район, Россия
В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
ГУМЧС: в Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в понедельник на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске, работает усиленная группировка пожарных, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в Кировском районе
по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада.
"По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне", - сообщили в ГУМЧС. Крупное возгорание на складе тушит усиленная группировка пожарных.
По информации ГУМЧС, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская.
Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.