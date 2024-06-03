https://ria.ru/20240603/pozhar-1950084014.html

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами - РИА Новости, 03.06.2024

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Крупный пожар вспыхнул в понедельник на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске, работает усиленная группировка пожарных, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:58

2024-06-03T06:58

2024-06-03T06:58

происшествия

новосибирск

новосибирская область

кировский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в понедельник на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске, работает усиленная группировка пожарных, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Загорелась кровля склада. "По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне", - сообщили в ГУМЧС. Крупное возгорание на складе тушит усиленная группировка пожарных. По информации ГУМЧС, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего. Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская. Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950068267.html

новосибирск

новосибирская область

кировский район

россия

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, кировский район, россия