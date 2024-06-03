https://ria.ru/20240603/pozhar-1950080556.html

Причиной одного из лесных пожаров в Бурятии стал поджог

Причиной одного из лесных пожаров в Бурятии стал поджог - РИА Новости, 03.06.2024

Причиной одного из лесных пожаров в Бурятии стал поджог

Причиной одного из сложных лесных пожаров в Муйском районе Бурятии стал поджог, виновник пока не установлен, заявил главы республики Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:54

2024-06-03T05:54

2024-06-03T05:54

происшествия

муйский район

таксимо

алексей цыденов

природные пожары в россии

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Причиной одного из сложных лесных пожаров в Муйском районе Бурятии стал поджог, виновник пока не установлен, заявил главы республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По словам Цыденова, с начала года в Бурятии произошло более 160 лесных пожаров на общей площади 52 тысячи гектар. "Наиболее сложная обстановка у нас сейчас - это Муйский район. Там только за май 27 пожаров. Такого не было никогда. Причем обычно основная причина пожаров - сухие грозы. В этом году это не только сухие угрозы. Самые сложные пожары – это людской фактор. Большой пожар, который продолжает гореть, уже более 30 тысяч гектаров – это поджог. Выявлено место. Поджигателей не нашли, но место есть", - написал Цыденов. По его словам, второй тяжелый пожар возник от компании, которая строит линию электропередач - при сильном ветре и засухе они производили сжигание порубочных остатков. Цыденов отметил, что на тушении возгораний задействована вся имеющаяся техника, в том числе пожарные поезда российских железных дорог, бульдозеры и тяжелая техника организаций, старателей, строительные организации и даже энергетики. "Перекидываем резерв практически постоянно с других районов республики. Сейчас везем еще 10 человек. Вертолет больше не возьмет, поскольку пожарные везут с собой много дополнительного оборудования, снаряжения… Сегодня угроз населенных пунктов нет, они сняты. Теперь задача просто погасить пожар", - подчеркнул глава региона. По его словам, дополнительные силы закидываются в Муйский район вертолетами, отправить туда самолет с водосливом не представляется возможным, так как из-за своих особенностей аэропорт в Таксимо не может принять такую авиатехнику. На утро понедельника в Бурятии действуют 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах. На тушении всех возгораний на общей площади свыше 34 тысяч гектаров работают более 440 человек. Самая сложная обстановка сейчас - в Муйском районе республики, где продолжает гореть почти 30 тысяч гектаров леса. В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. С 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016687.html

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950007463.html

муйский район

таксимо

россия

республика бурятия

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происшествия, муйский район, таксимо, алексей цыденов, природные пожары в россии, россия, республика бурятия