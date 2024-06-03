https://ria.ru/20240603/portnyagin-1950134695.html

Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста блогеру Портнягину

Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста блогеру Портнягину - РИА Новости, 03.06.2024

Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста блогеру Портнягину

Тверской суд Москвы 7 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении домашнего ареста блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:10

2024-06-03T12:10

2024-06-03T12:10

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

сlub 500

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы 7 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении домашнего ареста блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в суде. "Тверской районный суд города Москвы назначил к рассмотрению на 7 июня в 9.30 утра ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Портнягину Дмитрию Сергеевичу по 10 августа", - сказала собеседница агентства. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении четы Портнягиных и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга, отмечал адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20240414/portnyagin-1939942850.html

https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904888259.html

москва

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500