https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html

Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2024

Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

Начальник подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте арестован по подозрению в мошенничестве, он пообещал не привлекать к ответственности РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:45

2024-06-03T17:45

2024-06-03T22:52

происшествия

россия

брянская область

брянск

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Начальник подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте арестован по подозрению в мошенничестве, он пообещал не привлекать к ответственности за хищение руководителей депо "Брянск-Льговский" и получил за это 400 тысяч рублей, сообщили в СУСК по Брянской области."Следственными органами… расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Брянского ЛО МВД России на транспорте", – говорится в сообщении.Отмечается, что в сентябре 2022 года сотрудник полиции, находясь в Брянске, получил от руководителя сервисного локомотивного депо "Брянск-Льговский" и его заместителя 400 тысяч рублей "за непривлечение их к уголовной ответственности по факту хищения запасных частей для железнодорожной техники".По данным СУСК, на допросе он не признал свою вину и дал показания о непричастности к этому преступлению. Суд заключил фигуранта под стражу. Как уточняется, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу уточнили, что при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен и понесёт наказание в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20240531/zaderzhanie-1949702998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, брянская область, брянск