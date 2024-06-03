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Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2024
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17:45 03.06.2024 (обновлено: 22:52 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html
Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве
Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2024
Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве
Начальник подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте арестован по подозрению в мошенничестве, он пообещал не привлекать к ответственности РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:45
2024-06-03T22:52
происшествия
россия
брянская область
брянск
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Начальник подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте арестован по подозрению в мошенничестве, он пообещал не привлекать к ответственности за хищение руководителей депо "Брянск-Льговский" и получил за это 400 тысяч рублей, сообщили в СУСК по Брянской области."Следственными органами… расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Брянского ЛО МВД России на транспорте", – говорится в сообщении.Отмечается, что в сентябре 2022 года сотрудник полиции, находясь в Брянске, получил от руководителя сервисного локомотивного депо "Брянск-Льговский" и его заместителя 400 тысяч рублей "за непривлечение их к уголовной ответственности по факту хищения запасных частей для железнодорожной техники".По данным СУСК, на допросе он не признал свою вину и дал показания о непричастности к этому преступлению. Суд заключил фигуранта под стражу. Как уточняется, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу уточнили, что при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен и понесёт наказание в установленном законом порядке.
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происшествия, россия, брянская область, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск
Брянского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

Брянского полицейского заподозрили в злоупотреблении служебным положением

© Фото : СУ СК России по Брянской областиНачальнику отделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте предъявлено обвинение в мошенничестве
Начальнику отделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте предъявлено обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : СУ СК России по Брянской области
Начальнику отделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте предъявлено обвинение в мошенничестве
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Начальник подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте арестован по подозрению в мошенничестве, он пообещал не привлекать к ответственности за хищение руководителей депо "Брянск-Льговский" и получил за это 400 тысяч рублей, сообщили в СУСК по Брянской области.
«
"Следственными органами… расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Брянского ЛО МВД России на транспорте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре 2022 года сотрудник полиции, находясь в Брянске, получил от руководителя сервисного локомотивного депо "Брянск-Льговский" и его заместителя 400 тысяч рублей "за непривлечение их к уголовной ответственности по факту хищения запасных частей для железнодорожной техники".
По данным СУСК, на допросе он не признал свою вину и дал показания о непричастности к этому преступлению. Суд заключил фигуранта под стражу. Как уточняется, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу уточнили, что при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен и понесёт наказание в установленном законом порядке.
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