https://ria.ru/20240603/politika-1950147208.html

Сенатор рассказал о последствиях политики Байдена в отношении Украины

Сенатор рассказал о последствиях политики Байдена в отношении Украины - РИА Новости, 03.06.2024

Сенатор рассказал о последствиях политики Байдена в отношении Украины

Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в социальной сети X, что политика администрации президента Джо Байдена в отношении Украины может напрямую... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:57

2024-06-03T12:57

2024-06-03T13:25

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в социальной сети X, что политика администрации президента Джо Байдена в отношении Украины может напрямую вовлечь США в конфликт и призвал отступить. "Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это плохо закончится. Пора отступить", - написал Ли, комментируя пост американского миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что во время холодной войны США никогда бы не подумали нанести удар по России, даже через посредника. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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россия, украина, джо байден, нато, в мире