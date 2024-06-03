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Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия - РИА Новости, 03.06.2024
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Музейные маршруты России
 
10:11 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/polenovyubiley-1950100573.html
Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия
Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия - РИА Новости, 03.06.2024
Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия
Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:11
2024-06-03T10:11
музейные маршруты россии
василий поленов
ольга любимова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Поленова и заявила, что в год 180-летия художника важно рассказать о его наследии.&quot;2024-й год ознаменован 180-летием со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова. Нам очень важно рассказать о его наследии и неоценимом вкладе в живопись, познакомить с его многогранной личностью как можно более широкую аудиторию&quot;, - отметила Любимова на заседании.Главным событием станет выставка "Василий Поленов. Путешествие на Восток" - совместная работа музея-заповедника, Россотрудничества и вице-президента Российского совета по международным делам Михаила Маргелова. Предварительно выставка пройдет в конце 2024 – начале 2025 года в нескольких городах Египта.Кроме того, 14 марта уже открылась выставка "Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова" в Самарском художественном музее, в экспозиции собраны 76 полотен из 12 российских музеев, отметила Любимова.Завершить юбилейный год планируется в Приморской картинной галерее во Владивостоке выставкой о жизни и деятельности художника.&quot;Отдельно отмечу работу коллег в Бердянском музее. В этом году музей-заповедник привез передвижную выставку &quot;Лики России&quot; из постеров 25 работ матери художника Марии Поленовой и выставку работ Василия Поленова евангелистского цикла &quot;Из жизни Христа&quot;, на которой представлены постеры 31 работы&quot;, - добавила глава минкультуры.Также она напомнила о работе над театральным домом Поленова в Москве: было принято решение разделить земельный участок между Музеем-заповедником и Государственным музеем Востока. Сейчас там идет подготовка технического задания для контракта с исполнителем соответствующих работ.
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василий поленов, ольга любимова
Музейные маршруты России, Василий Поленов, Ольга Любимова

Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи
Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева в новом корпусе Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Поленова и заявила, что в год 180-летия художника важно рассказать о его наследии.
«

"2024-й год ознаменован 180-летием со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова. Нам очень важно рассказать о его наследии и неоценимом вкладе в живопись, познакомить с его многогранной личностью как можно более широкую аудиторию", - отметила Любимова на заседании.

Главным событием станет выставка "Василий Поленов. Путешествие на Восток" - совместная работа музея-заповедника, Россотрудничества и вице-президента Российского совета по международным делам Михаила Маргелова. Предварительно выставка пройдет в конце 2024 – начале 2025 года в нескольких городах Египта.
Кроме того, 14 марта уже открылась выставка "Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова" в Самарском художественном музее, в экспозиции собраны 76 полотен из 12 российских музеев, отметила Любимова.
Завершить юбилейный год планируется в Приморской картинной галерее во Владивостоке выставкой о жизни и деятельности художника.
«

"Отдельно отмечу работу коллег в Бердянском музее. В этом году музей-заповедник привез передвижную выставку "Лики России" из постеров 25 работ матери художника Марии Поленовой и выставку работ Василия Поленова евангелистского цикла "Из жизни Христа", на которой представлены постеры 31 работы", - добавила глава минкультуры.

Также она напомнила о работе над театральным домом Поленова в Москве: было принято решение разделить земельный участок между Музеем-заповедником и Государственным музеем Востока. Сейчас там идет подготовка технического задания для контракта с исполнителем соответствующих работ.
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Музейные маршруты РоссииВасилий ПоленовОльга Любимова
 
 
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