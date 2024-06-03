https://ria.ru/20240603/polenovyubiley-1950100573.html

Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия

Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия - РИА Новости, 03.06.2024

Любимова: важно рассказать о наследии Поленова в год его 180-летия

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:11

2024-06-03T10:11

2024-06-03T10:11

музейные маршруты россии

василий поленов

ольга любимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948054057_0:43:2991:1725_1920x0_80_0_0_4536da85f0944269b8be30d724b526ed.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Поленова и заявила, что в год 180-летия художника важно рассказать о его наследии."2024-й год ознаменован 180-летием со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова. Нам очень важно рассказать о его наследии и неоценимом вкладе в живопись, познакомить с его многогранной личностью как можно более широкую аудиторию", - отметила Любимова на заседании.Главным событием станет выставка "Василий Поленов. Путешествие на Восток" - совместная работа музея-заповедника, Россотрудничества и вице-президента Российского совета по международным делам Михаила Маргелова. Предварительно выставка пройдет в конце 2024 – начале 2025 года в нескольких городах Египта.Кроме того, 14 марта уже открылась выставка "Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова" в Самарском художественном музее, в экспозиции собраны 76 полотен из 12 российских музеев, отметила Любимова.Завершить юбилейный год планируется в Приморской картинной галерее во Владивостоке выставкой о жизни и деятельности художника."Отдельно отмечу работу коллег в Бердянском музее. В этом году музей-заповедник привез передвижную выставку "Лики России" из постеров 25 работ матери художника Марии Поленовой и выставку работ Василия Поленова евангелистского цикла "Из жизни Христа", на которой представлены постеры 31 работы", - добавила глава минкультуры.Также она напомнила о работе над театральным домом Поленова в Москве: было принято решение разделить земельный участок между Музеем-заповедником и Государственным музеем Востока. Сейчас там идет подготовка технического задания для контракта с исполнителем соответствующих работ.

https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий поленов, ольга любимова