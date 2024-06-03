https://ria.ru/20240603/pogoda-1950196385.html

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника - РИА Новости, 03.06.2024

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:27

2024-06-03T15:27

2024-06-03T15:27

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240521/moskva-1947439023.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы