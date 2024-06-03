https://ria.ru/20240603/pogoda-1950196385.html
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника - РИА Новости, 03.06.2024
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:27
2024-06-03T15:27
2024-06-03T15:27
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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