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Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника - РИА Новости, 03.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:27 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pogoda-1950196385.html
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника - РИА Новости, 03.06.2024
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника
Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:27
2024-06-03T15:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
экология в россии
погода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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общество, москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Экология в России, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца понедельника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
21 мая, 15:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЭкология в РоссииПогодаГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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