https://ria.ru/20240603/pogoda-1950097018.html
На Москву обрушился мощный ливень
На Москву обрушился мощный ливень - РИА Новости, 03.06.2024
На Москву обрушился мощный ливень
Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:37
2024-06-03T09:37
2024-06-03T09:38
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов.
https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f645fe23016c38b5b3dde7f6ba0f15ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
На Москву обрушился мощный ливень
Ливень с грозой обрушился на центр Москвы утром в понедельник