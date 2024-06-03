https://ria.ru/20240603/pogoda-1950097018.html

На Москву обрушился мощный ливень

На Москву обрушился мощный ливень - РИА Новости, 03.06.2024

На Москву обрушился мощный ливень

Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:37

2024-06-03T09:37

2024-06-03T09:38

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов.

https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус