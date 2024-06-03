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На Москву обрушился мощный ливень - РИА Новости, 03.06.2024
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09:37 03.06.2024 (обновлено: 09:38 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pogoda-1950097018.html
На Москву обрушился мощный ливень
На Москву обрушился мощный ливень - РИА Новости, 03.06.2024
На Москву обрушился мощный ливень
Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:37
2024-06-03T09:38
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов.
https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
На Москву обрушился мощный ливень

Ливень с грозой обрушился на центр Москвы утром в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ливень обрушился на Москву утром в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов.
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Москвичей предупредили о грозе с градом
2 июня, 13:56
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
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