https://ria.ru/20240603/pogoda-1950095102.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:19

2024-06-03T09:19

2024-06-03T09:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_0:80:3103:1825_1920x0_80_0_0_9bab0813246cf28e502d647e97c26864.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет определять обширная циклоническая депрессия с центром над северо-западом нашей страны, связанная с ней система атмосферных фронтов. В такой ситуации в Москве ожидается облачная прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от 22 до 27 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода