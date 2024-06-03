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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.06.2024
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09:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pogoda-1950095102.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:19
2024-06-03T09:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет определять обширная циклоническая депрессия с центром над северо-западом нашей страны, связанная с ней система атмосферных фронтов. В такой ситуации в Москве ожидается облачная прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от 22 до 27 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 26 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха составит до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять обширная циклоническая депрессия с центром над северо-западом нашей страны, связанная с ней система атмосферных фронтов. В такой ситуации в Москве ожидается облачная прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от 22 до 27 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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