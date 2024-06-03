https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html

Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы

Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы - РИА Новости, 03.06.2024

Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы

Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:48

2024-06-03T21:48

2024-06-03T21:48

пмэф-2024

сколково

россия

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра. В России только в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 17%, ущерб в ИТ-сфере достиг 156 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Эти потери включают в себя не только прямые убытки от кражи данных и простоя систем, но и репутационные риски, снижение доверия клиентов и партнеров, а также расходы на восстановление и усиление защиты. При этом общемировые потери от киберпреступлений к 2025 году могут составить не менее 8 триллионов долларов, говорится в сообщении. Участники ПМЭФ получат ответы на вопросы по информационной безопасности, а сервис покажет один из сценариев возможных информационных угроз для бизнеса. "Угрозы информационной безопасности становятся все более серьезными и уже приводят к большим экономическим потерям для бизнеса, поэтому нужно рассказывать людям об элементарных способах защиты персональных данных и конфиденциальной бизнес-информации", - рассказал генеральный директор компании – производителя сервиса "Атом Безопасность" Иван Хаустов.

https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html

https://ria.ru/20240603/pmef-1950228127.html

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сколково, россия