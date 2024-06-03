Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы
Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий инфоугрозы
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра.
В России только в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 17%, ущерб в ИТ-сфере достиг 156 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Эти потери включают в себя не только прямые убытки от кражи данных и простоя систем, но и репутационные риски, снижение доверия клиентов и партнеров, а также расходы на восстановление и усиление защиты. При этом общемировые потери от киберпреступлений к 2025 году могут составить не менее 8 триллионов долларов, говорится в сообщении.
Участники ПМЭФ получат ответы на вопросы по информационной безопасности, а сервис покажет один из сценариев возможных информационных угроз для бизнеса.
"Угрозы информационной безопасности становятся все более серьезными и уже приводят к большим экономическим потерям для бизнеса, поэтому нужно рассказывать людям об элементарных способах защиты персональных данных и конфиденциальной бизнес-информации", - рассказал генеральный директор компании – производителя сервиса "Атом Безопасность" Иван Хаустов.