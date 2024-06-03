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Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы - РИА Новости, 03.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:48 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html
Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы
Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы - РИА Новости, 03.06.2024
Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы
Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:48
2024-06-03T21:48
пмэф-2024
сколково
россия
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра. В России только в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 17%, ущерб в ИТ-сфере достиг 156 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Эти потери включают в себя не только прямые убытки от кражи данных и простоя систем, но и репутационные риски, снижение доверия клиентов и партнеров, а также расходы на восстановление и усиление защиты. При этом общемировые потери от киберпреступлений к 2025 году могут составить не менее 8 триллионов долларов, говорится в сообщении. Участники ПМЭФ получат ответы на вопросы по информационной безопасности, а сервис покажет один из сценариев возможных информационных угроз для бизнеса. "Угрозы информационной безопасности становятся все более серьезными и уже приводят к большим экономическим потерям для бизнеса, поэтому нужно рассказывать людям об элементарных способах защиты персональных данных и конфиденциальной бизнес-информации", - рассказал генеральный директор компании – производителя сервиса "Атом Безопасность" Иван Хаустов.
https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html
https://ria.ru/20240603/pmef-1950228127.html
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сколково, россия
ПМЭФ-2024, Сколково, Россия
Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы

Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий инфоугрозы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Резидент "Сколково" представит на ПМЭФ-2024 сервис, прогнозирующий информационные угрозы, сообщает пресс-служба инновационного центра.
В России только в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 17%, ущерб в ИТ-сфере достиг 156 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Эти потери включают в себя не только прямые убытки от кражи данных и простоя систем, но и репутационные риски, снижение доверия клиентов и партнеров, а также расходы на восстановление и усиление защиты. При этом общемировые потери от киберпреступлений к 2025 году могут составить не менее 8 триллионов долларов, говорится в сообщении.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ
Вчера, 18:44
Участники ПМЭФ получат ответы на вопросы по информационной безопасности, а сервис покажет один из сценариев возможных информационных угроз для бизнеса.
"Угрозы информационной безопасности становятся все более серьезными и уже приводят к большим экономическим потерям для бизнеса, поэтому нужно рассказывать людям об элементарных способах защиты персональных данных и конфиденциальной бизнес-информации", - рассказал генеральный директор компании – производителя сервиса "Атом Безопасность" Иван Хаустов.
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ
Вчера, 16:39
 
ПМЭФ-2024СколковоРоссия
 
 
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