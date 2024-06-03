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Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации - РИА Новости, 03.06.2024
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12:32 03.06.2024 (обновлено: 12:33 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/peskov-1950140147.html
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации - РИА Новости, 03.06.2024
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:32
2024-06-03T12:33
в мире
россия
херсон
киев
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю об этом и есть ли возможность предотвратить провокацию с последующим обвинениями России. "Киевский режим неоднократно это уже делал", - добавил он.
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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, Херсон, Киев, Дмитрий Песков, Украина
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации

Песков: киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей в Херсоне

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей.
«
"Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю об этом и есть ли возможность предотвратить провокацию с последующим обвинениями России.
"Киевский режим неоднократно это уже делал", - добавил он.
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье
Вчера, 06:49
 
В миреРоссияХерсонКиевДмитрий ПесковУкраина
 
 
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