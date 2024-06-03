https://ria.ru/20240603/peskov-1950140147.html

Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации

Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации - РИА Новости, 03.06.2024

Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации

Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:32

2024-06-03T12:32

2024-06-03T12:33

в мире

россия

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киев

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю об этом и есть ли возможность предотвратить провокацию с последующим обвинениями России. "Киевский режим неоднократно это уже делал", - добавил он.

https://ria.ru/20240603/kherson-1950083227.html

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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, украина