https://ria.ru/20240603/peskov-1950140147.html
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации - РИА Новости, 03.06.2024
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:32
2024-06-03T12:32
2024-06-03T12:33
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю об этом и есть ли возможность предотвратить провокацию с последующим обвинениями России. "Киевский режим неоднократно это уже делал", - добавил он.
https://ria.ru/20240603/kherson-1950083227.html
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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, Херсон, Киев, Дмитрий Песков, Украина
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Песков: киевский режим неоднократно инсценировал гибель мирных жителей в Херсоне