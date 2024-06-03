https://ria.ru/20240603/pavodok-1950081618.html

В якутском селе Саскылах освободили от воды все дома

В якутском селе Саскылах освободили от воды все дома - РИА Новости, 03.06.2024

В якутском селе Саскылах освободили от воды все дома

Все дома в якутском селе Саскылах освободились от воды после паводка на реке Анабар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:10

2024-06-03T06:10

2024-06-03T06:11

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЯКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Все дома в якутском селе Саскылах освободились от воды после паводка на реке Анабар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что в пятницу паводком затоплено 11 дворов в Саскылахе Анабарского района Якутии, эвакуированы более 30 человек. По данным гидрологического мониторинга, на реке Анабар у поселка Юрюнг-Хая наблюдается средний ледоход. У села Саскылах уровень воды составил 1156 сантиметров (за 4 часа отмечается спад на 14 сантиметров) при критическом 1170 сантиметре. "В селе Саскылах от воды освобождены 11 дворовых территорий, подтопленных домов нет. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровня воды, ледоход проходит между населенными пунктами Юрюнг-Хая и Саскылах, критических уровней не зарегистрировано", – приводятся слова начальника ГУ МЧС России по Якутии Павла Гарина. Специалисты предупредили, в ближайшие сутки угроза паводка появится в другом районе Якутии - Булунском, где на реке Оленёк у помелка Таймылыр уровень воды достиг 1595 сантиметров. "В ближайшие сутки при сохранении затора льда ожидается достижение неблагоприятных отметок, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности населённого пункта", - говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20240602/ishim-1949987289.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024