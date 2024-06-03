https://ria.ru/20240603/patriarkh-1950262843.html
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура - РИА Новости, 03.06.2024
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура
Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:53
2024-06-03T18:53
2024-06-03T18:53
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан привлекать людей к вере своим личным примером, заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл."Православный руководитель должен не принуждать, а привлекать людей к вере, прежде всего личным примером честной, порядочной и нравственной жизни, искренней заботой о сотрудниках. Православный руководитель призван вести себя так, чтобы его сотрудники – верующие или нет – испытывали радость и благодарность за то, что трудятся под его началом. Православная корпоративная культура, конечно, может существовать и развиваться. Ее должны отличать кристальная честность, забота о людях, высокая личная нравственность, добросовестность в работе, служение общему благу и доброжелательное отношение ко всем, независимо от их религиозных взглядов", - сказал патриарх в интервью в интервью журналу "Петербургский международный экономический форум".Он отметил необходимость изучать и анализировать историю и применять лучшие практики, создавая новую русскую деловую традицию, укорененную в христианской культуре."В России есть своя богатая предпринимательская культура, построенная на христианских принципах. Вспомним хотя бы примеры купцов, которые осуществляли свою деятельность, руководствуясь православной этикой, сочетая лучшие деловые качества с помощью ближним, активным участием в социальных проектах", - сказал патриарх Кирилл.Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, религия
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура
Патриарх Кирилл: православную корпоративную культуру отличает забота о людях
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан привлекать людей к вере своим личным примером, заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
"Православный руководитель должен не принуждать, а привлекать людей к вере, прежде всего личным примером честной, порядочной и нравственной жизни, искренней заботой о сотрудниках. Православный руководитель призван вести себя так, чтобы его сотрудники – верующие или нет – испытывали радость и благодарность за то, что трудятся под его началом. Православная корпоративная культура, конечно, может существовать и развиваться. Ее должны отличать кристальная честность, забота о людях, высокая личная нравственность, добросовестность в работе, служение общему благу и доброжелательное отношение ко всем, независимо от их религиозных взглядов", - сказал патриарх в интервью в интервью журналу "Петербургский международный экономический форум".
Он отметил необходимость изучать и анализировать историю и применять лучшие практики, создавая новую русскую деловую традицию, укорененную в христианской культуре.
"В России
есть своя богатая предпринимательская культура, построенная на христианских принципах. Вспомним хотя бы примеры купцов, которые осуществляли свою деятельность, руководствуясь православной этикой, сочетая лучшие деловые качества с помощью ближним, активным участием в социальных проектах", - сказал патриарх Кирилл.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.