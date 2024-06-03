Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/patriarkh-1950262843.html
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура - РИА Новости, 03.06.2024
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура
Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:53
2024-06-03T18:53
религия
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан привлекать людей к вере своим личным примером, заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл."Православный руководитель должен не принуждать, а привлекать людей к вере, прежде всего личным примером честной, порядочной и нравственной жизни, искренней заботой о сотрудниках. Православный руководитель призван вести себя так, чтобы его сотрудники – верующие или нет – испытывали радость и благодарность за то, что трудятся под его началом. Православная корпоративная культура, конечно, может существовать и развиваться. Ее должны отличать кристальная честность, забота о людях, высокая личная нравственность, добросовестность в работе, служение общему благу и доброжелательное отношение ко всем, независимо от их религиозных взглядов", - сказал патриарх в интервью в интервью журналу "Петербургский международный экономический форум".Он отметил необходимость изучать и анализировать историю и применять лучшие практики, создавая новую русскую деловую традицию, укорененную в христианской культуре."В России есть своя богатая предпринимательская культура, построенная на христианских принципах. Вспомним хотя бы примеры купцов, которые осуществляли свою деятельность, руководствуясь православной этикой, сочетая лучшие деловые качества с помощью ближним, активным участием в социальных проектах", - сказал патриарх Кирилл.Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943807.html
https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_362421b4b516b099b949ee5a6e90a70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, религия
Религия, Россия, Религия
Патриарх Кирилл объяснил, что значит православная корпоративная культура

Патриарх Кирилл: православную корпоративную культуру отличает забота о людях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Православную корпоративную культуру должны отличать кристальная честность, забота о людях и высокая нравственность, а православный руководитель обязан привлекать людей к вере своим личным примером, заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
"Православный руководитель должен не принуждать, а привлекать людей к вере, прежде всего личным примером честной, порядочной и нравственной жизни, искренней заботой о сотрудниках. Православный руководитель призван вести себя так, чтобы его сотрудники – верующие или нет – испытывали радость и благодарность за то, что трудятся под его началом. Православная корпоративная культура, конечно, может существовать и развиваться. Ее должны отличать кристальная честность, забота о людях, высокая личная нравственность, добросовестность в работе, служение общему благу и доброжелательное отношение ко всем, независимо от их религиозных взглядов", - сказал патриарх в интервью в интервью журналу "Петербургский международный экономический форум".
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
1 июня, 23:34
Он отметил необходимость изучать и анализировать историю и применять лучшие практики, создавая новую русскую деловую традицию, укорененную в христианской культуре.
России есть своя богатая предпринимательская культура, построенная на христианских принципах. Вспомним хотя бы примеры купцов, которые осуществляли свою деятельность, руководствуясь православной этикой, сочетая лучшие деловые качества с помощью ближним, активным участием в социальных проектах", - сказал патриарх Кирилл.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Церковные праздники в июне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Церковный календарь на июнь 2024 года: православные праздники и посты
Вчера, 11:18
 
РелигияРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала